Hamsik non si muove La capriola di Adl contro le ombre cinesi

Napoli - salta la cessione di Hamsik ai cinesi : «Accordi non rispettati» : Sfuma la cessione di Marek Hamsik. Il capitano azzurro, almeno per il momento, non si muove. Lo ha reso noto il Napoli che, su Twitter fa sapere di aver deciso «di soprassedere alla cessione di Marek ...

Salta Hamsik in Cina - il club : Accordi economici non rispettati : Salta il trasferimento di Marek Hamsik in Cina. In un tweet del Calcio Napoli si legge: «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli Accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre» L'articolo Salta Hamsik in Cina, il club: Accordi economici non rispettati sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli - non saluta solo Hamsik : pronti all'addio altri tre senatori : Secondo la Gazzetta dello Sport , è pronta la rivoluzione in casa Napoli : 'Non andrà via soltanto Hamsik , che il prossimo luglio compirà 32 anni. Il Napoli potrebbe valutare l'idea dello svecchiamento, a fine stagione. In ...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

“Hamsik non te ne andare” : l’accorato appello di Caterina Balivo al centrocampista [VIDEO] : Caterina Balivo parla con la statuina di Marek Hamisik ed implora il centrocampista di non andare via: l’accorato appello della presentatrice Rai allo slovacco È quasi fatta per Marek Hamsik al Dalian Yifang. Dopo 12 anni di Napoli, il centrocampista vola in Cina lasciando i tifosi partenopei sbigottiti di fronte a questo abbandono inaspettato. Tra gli altri fan dello slovacco c’è anche Caterina Balivo, che parlando con la ...

Hamsik saluta Napoli al Tam : 'Scusate - ma non posso parlarne' : Una lunga notte, forse l'ultima a stretto contatto con Napoli e i napoletani. Marek Hamsik saluta la città e lo fa direttamente dal palco del Teatro TAM, location scelta dal medico sociale azzurro ...

Non immaginavo che Hamsik andasse via. Ma anche Juliano andò al Bologna : Il gelo della Slovacchia Se c’era un giocatore che, nel Napoli, mi piaceva più di tutti questi era Il Capitano. Sì, Marek Hamsik. Io, che ho vissuto tutta l’epoca di Maradona, posso dirlo a voce alta: sì, mi è sempre piaciuto di più Hamsik. Sará perché era poco napoletano, non un napoletano, come è stato detto. Sarà perché non alzava mai la voce, sarà perché quando usciva dal campo, sostituito, non ha mai detto una parola che sia una, contro il ...

Marchegiani : «La cessione di Hamsik è una resa - il Napoli non ci crede» : Sky Calcio Club Nel corso di Sky Calcio Club, andato in onda ieri sera su Sky Sport1, Luca Marchegiani ha espresso alcune considerazioni sulla cessione di Hamsik, sulla scarsa affluenza di tifosi al San Paolo e sulla lotta Scudetto tra Napoli e Juventus: “Una società top non lascia che certe trattative vadano avanti, se Hamsik va via a metà campionato significa che tutto sommato il Napoli vuole lasciarlo andare. Una cessione del genere, anche ...

Hamsik è come noi che non abbiamo visto Maradona : Noi che non abbiamo avuto Maradona “Genova per noi, che veniamo dalla campagna”. Così cantava Paolo Conte nel 1985, volendo descrivere, con l’immaginifica potenza di musica e parole, lo stupore travolgente, la meraviglia un po’ impaciata di chi si trova dinanzi a qualcosa di fortissimo e bellissimo ma rispetto al quale si sente inadatto, impreparato. Volendo utilizzare la stessa metrica per descrivere la sensazione provata da molti di noi tifosi ...

Hamsik se n’è voluto andare - per Ancelotti non sarà mai Pirlo : FALLI DA DIETRO – 22A GIORNATA La Coppa Italia sbatte fuori la meglio nobiltà italiana lasciando dolori e lividi un po’ dovunque. “Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti.” Parola di Acciughina dopo il disastro di Bergamo. Manco quattro giorni e il disastro si ripete. Non cambia nulla. Se i punti della tranquillità da undici diventano nove, non cambia nulla. Solo, affiora qualche ...