Gli sviluppatori di Warface rompono con Crytek per fondare Blackwood Games

Gli sviluppatori di Titanfall ci spiegano il perché dell'assenza dei Titani in Apex Legends : Apex Legends è il nuovo free-to-play battle royale ambientato nell'universo di Titanfall ad opera dei ragazzi di Respawn Entertainment, pur sapendo che si tratta di due serie differenti tra loro viene naturale domandarsi dove siano finiti i piloti ed i Titani. Come riporta PC Gamer, l'executive producer di Respawn Entertainment Drew McCoy ha dichiarato durante una recente intervista, che semplicemente la presenza di piloti e Titani avrebbe ...

Il successore di Metro Exodus non arriverà su PC? Gli sviluppatori rassicurano l’utenza : Continuano senza sosta i lavori di 4A Games su Metro Exodus, il nuovo capitolo della serie post apocalittica legata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky in arrivo di qui a pochi giorni sugli scaffali fisici e digitali dei negozi. Sono state settimane parecchio tribolate però quelle vissute di recente per il titolo, con la decisione di Koch Media e Deep Silver di rendere la release su PC un’esclusiva annuale di Epic Games Store che ha sollevato non ...

Recensioni utente sull'Epic Games Store? Saranno Gli sviluppatori a scegliere : Negli ultimi giorni l'Epic Games Store sta facendo discutere soprattutto per l'accordo stretto con Deep Silver per quanto riguarda la versione PC di Metro Exodus, il terzo capitolo della saga sviluppata da 4A Games che sarà un'esclusiva temporale (della durata di circa un anno) del nuovissimo rivale di Steam.Mentre gli utenti di Steam non l'hanno presa particolarmente bene arrivando a sommergere di Recensioni negative sia Metro 2033 che Metro ...

Dynamic Android permetterà aGli sviluppatori di lavorare su Android Q senza sblocco del bootloader : Dynamic Android e Android On Tap semplificheranno la vita agli sviluppatori permettendo di installare le immagini di sistema di Android Q senza la necessità di sbloccare il bootloader. L'articolo Dynamic Android permetterà agli sviluppatori di lavorare su Android Q senza sblocco del bootloader proviene da TuttoAndroid.

GDC 2019 : secondo un sondaggio oltre il 40% deGli sviluppatori ha riscontrato vendite migliori su Switch rispetto ad altre piattaforme : La GDC 2019 è in programma nel mese di marzo ma, nel frattempo, ha sottoposto agli sviluppatori un interessante sondaggio dal quale sono emersi alcuni importanti dati che confermano l'ottimo andamento di Nintendo Switch.Infatti, stando a quanto riportato su ResetEra, oltre il 40% degli sviluppatori ha riscontrato vendite migliori su Nintendo Switch rispetto ad altre piattaforme.Bisogna evidenziare, però, che il 43% degli intervistati non ha ...

Aspettando PS5 e Xbox Scarlett - cosa vorrebbero Gli sviluppatori? : Che PS5 e Xbox Scarlett siano in fase di sviluppo è ormai cosa nota. Numerosi i rumor trapelati in rete che hanno svelato infatti di come Sony e Microsoft siano irrimediabilmente proiettati verso la prossima generazione videoludica. Questo non vuol dire di certo che gli utenti PS4 e Xbox One verranno bistrattati nei prossimi mesi, anzi: la lista di titoloni di un certo rilievo in arrivo sugli scaffali lascia presagire un 2019 quantomeno ...

GDC 2019 : secondo i sondaggi la maggioranza deGli sviluppatori è interessata a sviluppare giochi per PC : La Game Developers Conference 2019 ha portato alla luce alcuni interessanti dati riguardo il settore del gaming su PC, riporta Gamingbolt.secondo il sondaggi che possiamo vedere di seguito, il PC rimarrebbe la principale piattaforma per il gaming in quanto, stando ai dati, la maggioranza degli sviluppatori sta realizzando o lanciando giochi per questa piattaforma.La Game Developers Conference ha esaminato circa 4000 sviluppatori di giochi e il ...

Il 18% deGli sviluppatori sarebbe al lavoro su giochi destinati alla next-gen : Secondo un recente report, circa il 18% degli sviluppatori sta lavorando a giochi per la next-gen.Questi dati provengono dal report di GDC State of the Game Industry 2019, che ha intervistato circa 4.000 sviluppatori. Il report, segnalato da IGN, fornisce uno sguardo indicativo, ma non perfettamente accurato, su ciò che stanno facendo molti sviluppatori in tutto il mondo. In particolare, circa il 16% degli sviluppatori ha dichiarato di essere al ...

Gli sviluppatori di RAGE 2 annunciano un nuovo video gameplay in arrivo con un tweet ironico indirizzato a Far Cry New Dawn : Il rosa, come saprete, è uno dei colori dominanti in RAGE 2. Ma anche Far Cry: New Dawn fa largo uso della tonalità. Ebbene, come segnala VG247.com, gli sviluppatori di RAGE 2, Avalanche Studios, si sono divertiti un po' pubblicando un tweet indirizzato proprio al nuovo Far Cry: New Dawn. Ultimamente sono giunte moltissime informazioni sul titolo di Ubisoft, ma la prossima settimana è il turno di RAGE 2.Il tweet di RAGE 2 annuncia che per la ...

Videogiochi - come se la passano Gli sviluppatori italiani : Un’immagine da “Last Day of June” di Ovosonico come se la passa chi produce Videogiochi nel Belpaese? Bene, ma non benissimo, verrebbe da rispondere leggendo il Censimento dei game developer italiani 2018, che mentre scriviamo viene presentato a Roma al Games Industry Day. Commissionato dall’associazione di categoria, Aesvi, al Centro di ricerca interuniversitario in Economia del territorio, il rapporto evidenzia una fase di ...

I personaggi di Cyberpunk 2077 pronti a cambiare : le anticipazioni deGli sviluppatori : Che Cyberpunk 2077 ambisca a divenire oggetto del desiderio di una grandissima fetta dell'utenza videoludica nel corso di questo 2019 sembra essere piuttosto evidente. D'altronde trovare in cabina di regia un team come quello di CD Project Red non può che consentire di dormire sonni tranquilli in vista della futura release del prodotto, vista la grandissima qualità instillata dallo studio in ogni sua creatura (basti ricordare la maestosità di ...

Gli sviluppatori di Cuphead sui rischi corsi e le "epiche idee" per il prossimo gioco : Cuphead non è un gioco perfetto in ogni aspetto ma è un titolo per tanti versi imperdibile e tutto da scoprire (fatelo nella nostra recensione), soprattutto perché nato da una serie di rischi che nonostante le tante difficoltà alla fine hanno ripagato dando vita a quella che per molti è una gemma grezza da non perdere su PC o Xbox One.Studio MDHR e in particolare la producer e artista, Maja Moldenhauer, ha discusso di Cuphead, dei rischi corsi e ...

CI Games annuncia United Label - la nuova etichetta di publishing dedicata aGli sviluppatori indipendenti : CI Games, sviluppatore e publisher del marchio Sniper Ghost Warrior e di The Lords of the Fallen, annuncia oggi la creazione della sua etichetta di publishing dedicata agli sviluppatori indipendenti, United Label.Creata nel 2002, la compagnia di CI Games è diventata una protagonista indipendente riconosciuta nei videogiochi, con operazioni in tutto il mondo e franchise chiave, vendendo oltre 7 milioni di unità con il franchise Sniper Ghost ...

Gli sviluppatori di Days Gone ci svelano i segreti del combattimento in un nuovo video gameplay : Days Gone è il titolo survival horror open world in stile post-apocalittico di Sony. Sviluppato da SIE Bend Studio, in esclusiva per PlayStation 4, è stato annunciato a giungo 2016 mentre il lancio è previsto per il 26 aprile 2019.Ebbene, mentre attendiamo che giunga la primavera, possiamo dare un'occhiata al lavoro fatto dagli sviluppatori in questo nuovo video gameplay realizzato da IGN, nel quale possiamo avere una panoramica delle sequenze ...