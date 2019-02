Blue Whale | 23enne a processo | è il primo caso in Italia

ilgazzettino

: Blue Whale Challenge, 23enne a processo: è il primo caso a Milano - SkyTG24 : Blue Whale Challenge, 23enne a processo: è il primo caso a Milano - MediasetTgcom24 : Milano, 23enne rinviata a giudizio per il caso 'Blue Whale' #bluewhalechallenge - MilanoSpia : Blue Whale, primo processo a Milano: 23enne avrebbe costretto minore a tagliarsi -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) 'Se sei pronta a diventare una balena inciditi 'yes' sulla gamba, se non lo sei tagliati molte volte per autopunirti'. È stato uno dei messaggi inviati via 'social' due anni fa a una ragazzina di ...