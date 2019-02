Tottenham | Kane ci prova | può tornare per la Champions

«Tottenham su Origi dopo l'infortunio di Kane» : ROMA - Emergenza attacco in casa Tottenham . Gli Spurs, dopo l'infortunio di Kane nella partita persa in casa contro il Manchester United che lo terrà fuori per oltre un mese, e la partenza di Son per ...

Il Real Madrid su Kane - richiesta shock del Tottenham : il nuovo attaccante del Siviglia arriva dal Barcellona : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, non solo le trattative per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il forte attaccante del Tottenham Kane è finito nel mirino del Real Madrid, sarebbe il rinforzo perfetto per i Blancos. Ma secondo quanto riporta As il club inglese, ha fissato per il calciatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham ma la richiesta ...

Coppa di Lega - Tottenham Chelsea 1-0 : il gol di Kane su rigore decide la semifinale d'andata : Tottenham-Chelsea 1-0 26' rig. Kane Tottenham , 4-2-3-1, : Gazzaniga; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Eriksen , 91' Llorente, , Winks , 90' Skipp, ; Sissoko, Alli, Son , 79' Lamela, ; Kane. ...

Tottenham - l'incredibile Harry Kane : gol a tutte le 28 squadre affrontate in Premier League : Lo chiamano Hurricane giocando con l'assonanza di nome e cognome, soprannome quanto mai azzeccato. Non è un caso che la sua media realizzativa sia pari a 0,55 gol a partita, un patrimonio per chi a 25 ...

Tottenham - Pochettino mette Kane sul 6-0 : "L'ho fatto per rispetto dei tifosi" : Per la cronaca il match è poi terminato 7-0 e proprio il bomber inglese ha siglato all'82' l'ultimo gol del match.