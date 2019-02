Spoiler Una Vita prossima settimana | Diego si dichiara a Blanca

Spoiler Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 febbraio : arriva una bella sconosciuta : Prosegue su Raiuno l'appuntamento con la soap opera "Il Paradiso delle Signore". Gli Spoiler delle prossime puntate prevedono ulteriori colpi di scena, a partire dall'idea geniale di Vittorio che proporrà di lanciare le vendite per corrispondenza, senza dimenticare i tormenti interiori di Riccardo e il crescente interesse di Federico verso la venere Roberta. Anticipazioni 4-8 febbraio Le anticipazioni riguardanti le puntate de "Il Paradiso delle ...

#Amici18 – Puntata del 02/02/2019 – Una nuova sfida a squadre (Spoiler). : A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo: quella offerta da Maria de Filippi e il suo Amici. Come sempre si parte dal Pomeridiano. Una serie di puntate in onda ogni sabato alle 14:10 su Canale 5, che accompagneranno ...

The Walking Dead 9 in onda una settimana prima : il rischio Spoiler raddoppia e il pubblico va in tilt : Brutte o buone notizie per i fan di The Walking Dead 9. Da una parte chi odia gli spoiler dovrà resistere una settimana cercando di evitare tutto quello che è successo nella midseason première della serie, dall'altra c'è chi apprezza e quindi farà di tutto per mettere le mani sull'episodio prima della messa in onda prevista per il 10 febbraio prossimo. Ma cosa succederà di preciso? Sembra che AMC pubblicherà il primo episodio del 2019 di The ...

Una Vita Spoiler spagnoli puntate 937 - 941 : Trinidad ha una bambina - Ursula arrestata : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della amatissima soap Una Vita che in Italia continua ad avere ogni giorno un pubblico di oltre due milioni di telespettatori. Nelle puntate 937 - 941 attualmente in onda nella penisola iberica, i protagonisti principali sono Trini, Celia, oltre a Telmo ed Ursula. La moglie di Ramon avverte dei forti dolori a causa dei quali è necessario chiamare il medico. Quest'ultimo riferisce al Palacios che per ...

Spoiler Una Vita : Arturo gravemente ferito - Adela scopre che Simon ama ancora Elvira : Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” scritto da Aurora Guerra e ambientato ad Acacias 38, non smette di coinvolgere il pubblico. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana ci dicono che il colonnello Arturo Valverde si ferirà gravemente durante il duello con Victor Ferrero. Simon Gayarre ed Elvira si scambieranno un bacio mentre si troveranno in ospedale, senza sapere di essere ...

Spoiler - Una Vita : Leonor rivela a Blanca che Diego è in gravi condizioni : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che appassiona più di tre milioni di telespettatori ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche settimana sulle reti Mediaset, si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez. La figlia di Ursula, infatti, riceverà da Leonor una notizia spiazzante sulla salute di Diego. Una Vita: Olga non ...

Spoiler Una Vita - puntate spagnole : parto cesareo per Trini - nasce Milagros : Le anticipazioni spagnole delle puntate che noi, a causa della programmazione italiana, vedremo tra più di un anno, svelano che finalmente la figlia di Trini e Ramon verrà alla luce. Purtroppo però in mezzo a non poche difficoltà. Anticipazioni Una Vita: Trini si sente male in gravidanza La gravidanza della moglie di Ramon non andrà bene come si sperava: nonostante gli svenimenti dei primi mesi si fossero risolti, la Palacios inizierà ad ...

Spoiler Uomini e Donne : Tersa e Lorenzo pronti alla scelta finale - arriva una new entry : Siamo giunti alla fine di questo primo mese del 2019. Con l'arrivo di febbraio sembra concludersi il percorso di due tronisti di Uomini e Donne: stiamo parlando di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. I due tronisti, infatti, durante l'ultima registrazione hanno dichiarato di essere pronti nel dichiarare i propri sentimenti a colui/colei con cui vogliono uscire dal programma....Continua a leggere

Spoiler spagnoli Una Vita : Trini diventa mamma - Celia non vuole partire con il marito : La popolare soap opera di origini iberiche “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna questa settimana, Trini Crespo, dopo aver subìto diversi malesseri legati alla gravidanza, diventerà finalmente mamma, ma purtroppo il suo stato di salute non migliorerà, nemmeno dopo il parto. Celia Alvarez Hermoso, invece, ...

#Amici18 – Puntata del 26/01/2019 – Una nuova sfida a squadre (Spoiler). : A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo: quella offerta da Maria de Filippi e il suo Amici. Come sempre si parte dal Pomeridiano. Una serie di puntate in onda ogni sabato alle 14:10 su Canale 5, che accompagneranno ...

Spoiler Una Vita : Diego scopre che una malattia lo sta consumando inesorabilmente : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Diego Alday, interpretato dall'attore spagnolo Rubén De Eguía. Il giovane, infatti, scoprirà di essere gravemente malato tanto da confidarlo a suo padre Jaime. Una Vita, Olga seduce Diego Diego Alday diventerà il protagonista ...

Una Vita - Spoiler spagnoli puntate 932-938 : Lucia rifiuta di sposarsi con Samuel : Nuovo appuntamento con le anticipazioni spagnole della soap Una Vita relative alle puntate 932-938, attualmente in onda nella penisola iberica e le cui trame sono ricche di drammi, colpi di scena ed intriganti situazioni. Gli spoiler confermano che Telmo accusa il priore Espineira di essere l'assassino di Frate Guillermo mentre Mendez ritiene che sia Ursula la responsabile dell'omicidio. Egli interroga Fabiana, che conosce le vere proprietà di ...

Una Vita - Spoiler : Blanca sospetta di essere incinta - Elvira vuole vendicarsi di Simon : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Una Vita e riguardanti le puntate in onda da lunedì 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019 su Canale 5 a partire dalle 14,10. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Acacias 38, dove faremo la conoscenza anche di un nuovo personaggio, Olga, la sorella gemella di Blanca che negli scorsi episodi abbiamo visto aggredire la madre Ursula, lasciandola ferita solo lievemente. Nei nuovi ...

Spoiler Una Vita : Olga passa la notte insieme a Diego per far soffrire Blanca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, da tanti anni protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Olga, interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, riceverà l'ordine dalla madre di sedurre Diego al fine di far soffrire Blanca. Una Vita, anticipazioni: Olga dovrà sedurre Diego Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) tornerà ad ...