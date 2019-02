Napoli | giovane papà muore a 25 anni | a stroncarlo sarebbe stato un aneurisma

Napoli - due anni di battaglia col cancro : Marianna - giovane madre - non ce l'ha fatta : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e ...

Napoli - Maria Rosaria muore a 26 anni : la giovane era affetta da diverse patologie : Maria Rosaria Bosco, una ragazza di appena 26 anni, ha perso la vita all'interno dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo aver combattuto per molto tempo con diverse patologie (non specificate) dalle quali era affetta. Un decesso che ha causato un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Marano. La giovanissima era costretta sulla sedia a rotelle e, stando a quanto ...

La madre muore a Napoli - colletta per il viaggio del giovane migrante : Una colletta dei carabinieri ha consentito stamani, all'alba, ad un giovane tunisino - disoccupato e senza neanche un euro in tasca - di partire da Bernalda , Matera, per Napoli per dare l'ultimo ...

Napoli : giovane papà muore a 35 anni per infarto - lascia una bimba piccola : Quanto accaduto nelle scorse ore nella provincia di Napoli è una vera e propria tragedia, in cui a perdere la vita è ancora una volta una giovane persona. In particolare, si tratta del professionista Salvatore Visone, un uomo titolare di un'agenzia di servizi, di appena trentacinque anni originario dei noti Quartieri Spagnoli della città partenopea. Secondo quanto si apprende dal noto sito Napoli Today, infatti, il giovane papà era molto ...

Carlo Ancelotti : 'Il Napoli ha un gruppo giovane e sano - ma sopratutto vincente' : Stamattina presso la sala conferenze del rettorato dell'Università degli studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', si è tenuta una conferenza il cui tema principale è stato: la gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni novanta ad oggi. Ospite d'onore, il CT del Napoli, Carlo Ancelotti. Il Tecnico emiliano ha dichiarato che il gruppo può essere gestito in diversi modi: "Personalmente io credo che la gestione del gruppo in ...

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica : è fatta per il giovane Kiyine : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica : è fatta per il giovane Kiyine : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Giletti regala l'auto nuova al giovane che difese le sorelle Napoli - in studio tutti si commuovono : ' Questa è la chiave della tua nuova auto ', ha detto Massimo Giletti , con gli occhi lucidi di commozione, a Salvatore Battaglia intermediario assicurativo di Mezzojuso che si è visto incendiare la ...

Giletti : “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano : Massimo Giletti dichiara la sua vicinanza a Salvatore Battaglia e alle sorelle Napoli, poi un momento emozionante per tutti gli ospiti nello studio di Non è l’Arena, tutti visibilmente commossi per il gesto di solidarietà verso il giovane coraggioso. L'articolo Giletti: “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano proviene da Il Fatto ...

Giovane e incensurato. Preso l'ultra del Napoli che guidava l'auto killer : ... la Procura si ripromette di chiarirne le dinamiche e le responsabilità, e non è detto che l'inchiesta non si allarghi all'intero tema della commistione tra tifo, criminalità e politica nella Nord di ...

Napoli - nuovo caso di meningite : muore il giovane Enzo : Quella che si è verificata nelle passate ore, è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane, a causa di una brutta malattia che l'ha colpito e che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì 2 gennaio nella provincia di Napoli, dove il quarantenne Enzo Di Stazio, medico chirurgo presso la clinica Villa dei Fiori, è stato stroncato da quello che è un nuovo caso di meningite nel territorio campano. Il ...

Napoli - 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE/ Ultime notizie - giovane rom caduto durante un furto? : NAPOLI, 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE di Giugliano. Ultime notizie, il giovane di etnia rom vittima di una caduta durante un furto?

Napoli - Sputano e rapinano giovane turista - arrestati due uomini : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Moreno Abbruzzese 22enne originario di Torre del Greco e un cittadino algerino 44enne per i ...

Napoli - rapinano giovane turista sputandogli addosso : due arresti : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Moreno Abbruzzese, 22enne originario di Torre del Greco e un cittadino algerino 44enne per i ...