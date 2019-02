L’Eredità | la fidanzata del campione Diego Fanzaga in studio

caffeinamagazine

(Di martedì 5 febbraio 2019) È ancora sul trono, a. Anche se nell’ultima puntata del quiz show andata in onda ilnon è riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della “ghigliottina”. Ha detto “dama”, ma la risposta giusta “giro”. Ma il giovane nato a Milano ma residente a Bologna che ha subito conquistato il pubblico di Flavio Insinna e che la volta scorsa aveva vinto per la terza volta portando a casa 27.500 euro, è riuscito a far parlare comunque di sé. Un passo indietro per chi non avesse seguito le ultime puntate del programma di Raiuno.è laureato in Lettere e si sta specializzando in Semiotica.Il suo sogno è quello di diventare insegnante ed è riuscito a colpire il pubblico lasciando trasparire il suo amore per il sapere. “Mi hanno fermato delle signore chiedendomi di fare una foto”, ha raccontato, ...