Kit Harington | «Quando ho spoilerato il finale di Game of Thrones e Rose non mi ha

Kit Harington - il segreto dell'eleganza è nei baffi : Cosa indossa chi ama uno stile minimalista nell’era dei pantaloni in pelle viola e delle sneakers self-lacing? Come deve comportarsi chi vuole davvero portare il nero quando nella moda i pantaloni della tuta e i puffer metallici sono considerati la nuova norma? La risposta in realtà è semplice. Si fa un taglio di capelli perfetto. Si coltiva per bene la propria barbetta o anche un bel paio di baffi anni ‘70, come quelli ...

Il Trono di Spade : "Un finale che vi spezzerà il cuore" parola di Kit Harington : Si contano le ore e i minuti in attesa del ritorno de Il Trono di Spade . La serie fantasy celebre in tutto il mondo, tornerà in tv con 8 nuovi episodi il prossimo 14 aprile, per raccontare il ...

Game of Thrones : ecco come Kit Harington guarderà l'ultimo episodio : Kit Harington parla anche del suo lavoro come doppiatore nel film 'Dragon Trainer " Il mondo nascosto', in Italia dal 31 gennaio, e sfoggia un paio di baffi fatti crescere in occasione dello ...

Kit Harington narcisista - dal set de Il Trono di Spade 8 ha “rubato” qualcosa di curioso su Jon Snow : Rubare un souvenir dal set de Il Trono di Spade 8 è un modo per portare con sé una delle esperienze più belle della propria vita. Forse Kit Harington la pensava esattamente così quando ha deciso di portarsi a casa un curioso oggetto appartenente al suo personaggio, Jon Snow. Intervistato da Zoe Ball nel programma The Zoe Ball Breakfast Show, l'attore ha svelato di aver "rubato" qualcosa di veramente grande dal set de Il Trono di Spade 8 che ...

Kit Harington afferma che il finale dei Game of Thrones sarà innovativo per le serie tv : Il 14 Gennaio 2019 HBO ha infine reso nota la data in cui avrà inizio l'ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Il primo episodio andrà in onda in contemporanea sia negli USA che in Italia (trasmesso da Sky Atantic) il 14 Aprile 2019. Insieme all'annuncio della data ufficiale, HBO ha anche trasmesso un nuovo trailer che ha subito messo in subbuglio il popolo del web, specie i fan di Game of Thrones. Le domande sollevate dal ...

Kit Harington : «La fortuna di innamorarsi sul set» : Kit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieGaleotto fu il set. Tanti sono gli attori che si sono innamorati durante le riprese di film o serie tv. Un esempio? Ryan Reynolds e Blake Lively (Lanterna Verde), Brad Pitt e Angelina Jolie (Mr. & Mrs. Smith) o Ben Affleck e Jennifer Garner ...

L’incubo di Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 - perché ha detto addio a Jon Snow e alla serie : Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 ha capito che era giunto il momento di chiudere definitivamente con la serie. In una lunga intervista con GQ Magazine Australia, l'interprete di Jon Snow ha confidato che, per quanto l'esperienza con la serie sia stata una delle più belle della sua vita, è stata comunque estenuante dal punto di vista fisico e mentale. Per descrivere meglio il suo stato, Kit Harington ha usato le parole "distrutto" ...

Kit Harington sul finale del Trono di Spade : euro Vi distruggerà euro : Si contano le ore e minuti in attesa dell'ultimo capitolo de Il Trono di Spade, la serie cult dell'americana HBO che dovrebbe tornare in tv con gli episodi dell'ottava stagione il prossimo mese di ...

Kit Harington sul finale del Trono di Spade : "Vi distruggerà" : Si contano le ore e minuti in attesa dell'ultimo capitolo de Il Trono di Spade, la serie cult dell'americana HBO che dovrebbe tornare in tv con gli episodi dell'ottava stagione il prossimo mese di ...

Kit Harington sul finale del Trono di Spade : “Vi distruggerà” : Si contano le ore e minuti in attesa dell"ultimo capitolo de Il Trono di Spade, la serie cult dell"americana HBO che dovrebbe tornare in tv con gli episodi dell"ottava stagione il prossimo mese di Aprile. Sulla questione torna a parlare Kit Harington che nella serie interpretata il mitico Jon Snow. Intervistato su GQ Australia, ha raccontato le sue impressione sul finale di serie e cosa ha significato per lui essere il co-protagonista dello ...

Kit Harington : «Quando ho pensato “mollo per sempre Game of Thrones”» : Game of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataIl momento in cui Kit Harington ha pensato che con Game of Thrones era ora di darci un taglio definitivo è arrivato sul set dell’ottava e ultima stagione della serie, provato dalla fatica e dalle ...

Kit Harington felice che i suoi futuri figli vedano come si è innamorato di Rose Leslie in “Game of Thrones” è la dolcezza in persona : Ti scioglierai The post Kit Harington felice che i suoi futuri figli vedano come si è innamorato di Rose Leslie in “Game of Thrones” è la dolcezza in persona appeared first on News Mtv Italia.

I matrimoni vip più belli del 2018 - da Meghan Markle e il Principe Harry a Kit Harington e Rose Leslie : Quest'anno molte celebrità si sono giurate amore eterno, ma quali sono stati i matrimoni vip più belli del 2018? Dal Royal Wedding di Meghan e Harry alle nozze tra gli attori de Il Trono di Spade, Kit Harington e Rose Leslie, ecco le otto coppie che si sono sposate nel corso dell'anno. Meghan Markle e il Principe Harry Sponsorizzato da mesi, il matrimonio di Meghan Markle e il Principe Harry è stato uno dei più attesi e romantici ...

Dragon Trainer : l'audizione di Kit Harington. VIDEO - : Kit Harington e i draghi, una lunga storia d'amore. Il 31 gennaio 2019 arriverà in Italia Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , il terzo capitolo della fortunata saga animata prodotta da Dreamworks e distribuita da Universal Pictures, e, per promuovere il film, Kit, che è tra i doppiatori della versione ...