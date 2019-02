Iva Zanicchi mi hanno rubato la palma d’oro di Sanremo

people24.myblog

: #50annidizingara Festival di #Sanremo 1969: @iva_zanicchi vince con la sua #Zingara Un’esibizione emozionante.… - _Techetechete : #50annidizingara Festival di #Sanremo 1969: @iva_zanicchi vince con la sua #Zingara Un’esibizione emozionante.… - sirgolly : RT @storie_italiane: Iva Zanicchi, video appello. 'Aiutatemi a ritrovare la Palma d'oro di Sanremo' Derubata del premio vinto con ‘Zingara’… - bergamoinaria : ?? ?? ?? LA CANZONE CHE VINSE IL FESTIVAL NEL 1969 ?? ?? ?? Iva Zanicchi | Zingara | 19°edizione del Festival -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ivasui social lancia un’appello: «Miil premio con il quale ho vinto a». La cantante racconta di essere stata derubata della “d’oro”, il riconoscimento che la vide come protagonista vincitrice con la canzone “Zingara” del Festival di. Laspiega che il valore economico del premio è nullo, mentre quello affettivo per lei è inestimabile. «Pensate tra pochi giorni inizia il festival e io 50 anni fa vincevo quel riconoscimento», continua nel suo video, «Fate girare questi filmato, ve ne prego, vorrei ritrovarlo». Nella didascalia al video ribadisce il suo messaggio e lancia l’hashtag #tornaacasazingara. Tantissimi sono stati i commenti di fan e amici che l’incoraggiata, si sono dispiaciuti per questo gesto molto sgradevole e comprendo il suo stato d’animo. Moltigarantito che condivideranno ...