Giappone, nuova gaffe del vice premier

' per ilse e ministro dell'Economia, Taro Aso, costretto a correggersi quando ha definito le coppie che non hanno figli come "la causa principale dell'aumento dei costi della previdenza sociale". Aso lo ha detto nal corso di un dibattito politico incentrato sul problema cronico della bassa natalità e il generale miglioramento delle aspettative di vita."Ci sono persone che continuano a ritenere gli anziani i responsabili.Ma è sbagliato.Il vero problema sono le coppie che hanno figli", ha aggiunto(Di martedì 5 febbraio 2019)