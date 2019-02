Sondaggi Demos | boom della Lega | M5S ancora in difficoltà | in crescita anche FI e FdI

Sondaggio Piepoli Demos - Luigi Di Maio superato da Salvini e pure da Giuseppe Conte : la sciagura grillina : Se il governo giallo-verde in generale, guadagna consensi, bene non va per Luigi Di Maio che nel gradimento è superato non solo come noto da Matteo Salvini ma anche da Giuseppe Conte. Ilvo Diamanti riporta i risultati del Sondaggio Demos per Repubblica e spiega che rispetto alle ultimi elezioni del

Sondaggi elettorali Demos : governo più forte (e più fragile?) : Sondaggi elettorali Demos: governo più forte (e più fragile?) Secondo l’ultimo Atlante Politico redatto da Demos e pubblicato da Repubblica continua a crescere la Lega mentre prosegue anche il crollo del Movimento 5 Stelle. La forza del Carroccio è stimata nella misura del 33,7%; era al 32,2% più o meno a metà del mese scorso. I 5 stelle, un mese fa al 25,7%, oggi vengono dati al 24,9%. In timida ripresa le opposizioni: il Pd cresce di ...

Sondaggi politici Demos&Pi : italiani alla ricerca di un uomo forte per la guida del Paese : Sondaggi politici Demos&Pi: italiani alla ricerca di un uomo forte per la guida del Paese Agli italiani piacerebbe avere un uomo forte alla guida del Paese. A sostenerlo è un Sondaggio Demos & Pi pubblicato oggi su Repubblica. Il 58% degli intervistati afferma che l’Italia ha bisogno di essere comandata da un leader forte mentre il 32% avverte che i leader forti sono un pericolo per la democrazia. Un leader forte piace ...

Sondaggi politici Demos & Pi : aumenta la paura per l’immigrato : Sondaggi politici Demos & Pi: aumenta la paura per l’immigrato Nel Nord Est aumenta la paura per gli immigrati. A sostenerlo è l’Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il Gazzettino, secondo cui il 42% degli intervistati ritiene che che “gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura, la nostra identità e la nostra religione”. Il 32% invece, pensa che “gli immigrati costituiscono una minaccia ...

Sondaggio Demos - con la Lega aumenta la fiducia nello Stato : Dopo anni di sfiducia e di anti-politica si torna ad avere fiducia nello Stato e nei partiti. Ilvo Diamanti illustra su la Repubblica l'ultimo Sondaggio Demos: "La sfiducia verso gli attori politici tradizionali e verso le istituzioni dello Stato" decreta il successo del M5s che diviene "amplificato