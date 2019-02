Ranocchia, il difensore diventato attaccante nella notte di Bologna

lanotiziasportiva

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Le dichiarazioni delnerazzurrodopo il ko col: “Tecnicamente siamo una buona squadra, non possiamo concederci altri intoppi”“La situazione è simile a quella che abbiamo vissuto l’anno scorso, stavolta non dovremo arrivare all’ultimo per risollevarla. Oggi siamo in una posizione migliore di classifica, siamo in buone mani e abbiamo buoni piedi. Dobbiamo lavorare sull’aspetto psicologico, credo che oggi sia quello il punto su cui insistere.il migliore in campo di Inter-Non si tratta di numeri, è una questione psicologica: abbiamo giocatori forti in rosa che non dimenticano come si gioca a calcio, tecnicamente siamo forti. L’aspetto psicologico è la cosa da cambiare più rapidamente. Il risultato non è stato dalla nostra, il resto è tutto superfluo.Dobbiamo essere più solidi in vari momenti ...