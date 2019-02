Hamsik è come noi che non abbiamo visto Maradona

ilnapolista

: Ha 31 anni. Ha giocato 519 partite nel #Napoli. Ha segnato 121 gol. In Cina gli daranno 9 milioni netti. Per 3 anni… - FBiasin : Ha 31 anni. Ha giocato 519 partite nel #Napoli. Ha segnato 121 gol. In Cina gli daranno 9 milioni netti. Per 3 anni… - realvarriale : A chi ha scarsa memoria va ricordato che #Hamsik negli anni ha detto no alle super offerte di grandi club stranieri… - DiMarzio : Alla fine se n'è uscito in sordina, così com'era entrato quasi 12 anni fa. Sbattendo la mano forte sul cuore ?? Co… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Noi che nonavuto“Genova per noi, che veniamo dalla campagna”. Così cantava Paolo Conte nel 1985, volendo descrivere, con l’immaginifica potenza di musica e parole, lo stupore travolgente, la meraviglia un po’ impaciata di chi si trova dinanzi a qualcosa di fortissimo e bellissimo ma rispetto al quale si sente inadatto, impreparato. Volendo utilizzare la stessa metrica per descrivere la sensazione provata da molti di noi tifosi napoletani dinanzi all’addio inatteso e spiazzante di Marekdovremmo cantare – e non ce ne voglia il Maestro astigiano – “per noi che veniamo dagli anni ‘90”.Eh già, perché mentre la “stagione dei padri e dei nonni” può identificare con Diegol’Uomo della provvidenza, il simbolo vivente della tensione – reale ed onirica insieme – dei successi napoletani, chime è nato in un’epoca in cui El Pibe è, in alternativa, ...