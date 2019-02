Giovane nuotatore ferito a Roma | un fermato per la rissa

Giovane nuotatore ferito a Roma stabile ma non muove le gambe : Roma, 4 feb., askanews, - Le sue condizioni sono stabili, ma resta in prognosi riservata Manuel Mateo Bortuzzo, il Giovane nuotatore trevigiano raggiunto sabato sera da un colpo di pistola davanti a ...

Forza Manuel : 48ore per salvare dall'incubo il Giovane nuotatore ferito a Roma : Manuel Bortuzzo è in condizioni stabili ma le preoccupazioni dei medici sono tutte per la funzionalità del midollo: "Per ora...

Ferito in strada - grave Giovane nuotatore : ANSA, - ROMA, 03 FEB - Una serie di colpi di pistola in strada, esplosi in piazza in un quartiere residenziale di Roma, per colpire qualcun altro. Ma nel mirino è finito una giovane promessa del nuoto,...

Roma - spari davanti a un pub : grave un Giovane nuotatore di 20 anni - 'Forse vittima di uno scambio di persona' : E' in gravi condizioni Manuel Mateo Bortuzzo, il giovane nuotatore di Treviso rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a Roma, fuori da un pub in piazza Eschilo, all'Axa. Il 20enne sarebbe estraneo ...

