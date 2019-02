Digital To Asia | quando l’impresa unisce Italia e Cina

meteoweb.eu

: Il turista digitale torna in agenzia di viaggi - #Alitalia e la legge del rinvio - La seconda vita di #Albatravel -… - ttgitalia : Il turista digitale torna in agenzia di viaggi - #Alitalia e la legge del rinvio - La seconda vita di #Albatravel -… - lore77 : RT @gditom: I 4 suggerimenti di @diegopia per quelli che nel mondo stanno portando avanti la stessa missione che lui ha avviato in Italia p… - gvarisco : RT @gditom: I 4 suggerimenti di @diegopia per quelli che nel mondo stanno portando avanti la stessa missione che lui ha avviato in Italia p… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Solo nel 2017 sono stati 129 milioni i viaggiatori cinesi in giro per il mondo e potrebbero diventare 700 milioni nei prossimi anni.La start upTofesteggerà a Milano nelle vie del centro vicino al Duomo e in Montenapoleone e a Roma nella storica Via Condotti. Una squadra di giovani promoter farà giocare i passanti con le tradizionali hongbao, in versionee, ovvero, le buste regalo rosse contenenti banconote beneauguranti con speciali coupon che fanno sentire a casa il turista cinese, accompagnandolo nei negozi dei più importanti brand del lusso.Giuliana Zagarella, esperta ditransfomation e business development, nel 2017 lancia la start up con Giovanni Capra, esperto di retail della grande distribuzione e marchi del lusso e Jerry Liu, socialmarketing, per accompagnare le aziendene alla conquista del grande mercatotico soprattutto ...