Dal 2 al 9 marzo è festa delle donne del vino in tutta Italia

Reddito di cittadinanza - online il sito. Prime domande Dal 6 al 31 marzo : MILANO - E' andato online il sito del governo sul Reddito di cittadinanza, presentato insieme alla card 'numero uno' in un evento romano dal vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio. 'E' stato un ...

Cittadinanza - oggi si scoprono card e sito |Le richieste Dal 6 marzo : La carta potrà essere utilizzata per fare alcune spese di beni di consumo e per pagare utenze. E' possibile prelevare in contanti 100 euro al mese o un importo collegato alla cosiddetta "scala di equivalenza"

Rodolfo Laganà in “Toro sedato reloaded” Dal 7 febbraio al 3 marzo : Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione al Salone Margherita con “Toro sedato”, torna a grande richiesta Rodolfo Laganà in “Toro sedato reloaded” il sequel, con nuove sorprendenti rivelazioni. L’attore romano, nelle vesti di un indiano “metropolitano”, ma soprattutto molto “capitolino”, ironizza tra racconti, ricordi e immaginazioni sulla complessa disciplina del far finta di non capire. Dalla raccolta ...

Concorso Oss Puglia 2.445 posti - prova pratica Dall’11 marzo : come prepararsi : Il diario delle prove selettive del Concorso OSS Puglia 2445 posti, è stato reso noto circa una settimana fa: le prove pratiche si terranno dal giorno 11 marzo al 15 marzo 2019, secondo il calendario pubblicato dagli Ospedali riuniti di Foggia. come si legge nell’avviso diffuso, “Si ricorda che: 1. Sono ammessi a partecipare alla prova pratica, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel bando, tutti i ...

Cittadinanza - oggi si scoprono card e sito |Dal 6 marzo si potrà chiedere il reddito : La carta potrà essere utilizzata per fare alcune spese di beni di consumo e per pagare utenze. E' possibile prelevare in contanti 100 euro al mese o un importo collegato alla cosiddetta "scala di equivalenza"

Dall'8 marzo il nuovo album di Mondo Marcio 'Uomo!' : Roma, 1 feb., askanews, - Anticipato dai singoli 'DDR, Dio Del Rap,', 'Vida Loca' e 'Leggenda Urbana', è 'Uomo!' il titolo del nuovo album di Mondo Marcio disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali dal prossimo 8 marzo. 'Uomo!' è prodotto da nomi internazionali come Swede di 808 Mafia di Miami, production team …

Dall'8 marzo il nuovo album di Mondo Marcio "Uomo!" : Roma, 1 feb. , askanews, - Anticipato dai singoli "DDR , Dio Del Rap, ", "Vida Loca" e "Leggenda Urbana", è "Uomo!" il titolo del nuovo album di Mondo Marcio disponibile nei negozi e su tutte le ...

Claudia Gerini su Fox Life con 'Amore e altri rimedi' Dall'11 marzo : Su FoxLife, esattamente sul canale 114 di Sky, dall'11 marzo 2019 sta per arrivare "Amore e altri rimedi", dove Claudia Gerini aiuterà delle coppie in crisi in modo da far ritrovare loro l'Amore e fargli risolvere tutti i problemi per tornare all'Amore di un tempo. La Gerini, ovviamente, non sarà sola in questa sfida, ma sarà affiancata da due esperti psicoterapeuti, Laura Duranti e Gianluca Franciosi, che saranno necessari anche per ...

Il magico mondo delle giostre in mostra a Rovigo Dal 23 marzo - tra foto - quadri - carillon e cavalli di legno : Nel Polesine, terra di giostre e giostrai, sta per aprire un'originale mostra dedicata al magico mondo del divertimento in piazza, con una grande tradizione alle spalle. A proporla a Palazzo Roverella ...

Oroscopo settimanale Dal 25 febbraio al 3 marzo : segni d'Aria verso il successo amoroso : In questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci. Plutone, Saturno e Venere (sino al giorno 1) in Capricorno. Da sabato Venere si sposterà nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano Dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

Gloria Bell con Julianne Moore : Dal 7 marzo al cinema : Gloria Bell è il nuovo film diretto dal regista Sebastián Lelio, Premio Oscar per “Una donna fantastica”, e con protagonista l’inimitabile Julianne Moore affiancata da John Turturro, il film offre un ritratto femminile di stupefacente onestà e sensibilità, impreziosito da interpreti straordinari. Oggi la casa di distribuzione italiana cinema di Valerio De Paolis ha rilasciato il primo trailer ufficiale che trovate a fine articolo. Al centro ...

The Prodigy – Il figlio del male : Dal 21 marzo al cinema : The Prodigy – Il figlio del male è il nuovo film horror dai produttori de “L’esorcismo di Emily Rose” e “Il Rito” diretto da Nicholas McCarthy e che uscirà nelle sale italiane per conto di Eagle Pictures a partire dal 21 marzo 2019. Al centro della vicenda una giovane madre (Taylor Schilling, protagonista dell’acclamata serie Netflix “Orange is the New Black”), preoccupata per il comportamento anomalo del figlio Miles ...

Vino : ProWein compie 25 anni - a Dusseldorf Dal 17 al 19 marzo : Roma, 24 gen. (Labitalia) - Business, tendenze, novità e conoscenza: anche nel 2019 la ProWein di [...]