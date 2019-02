Compleanno Neymar | l’attaccante pronto a festeggiare senza spendere un euro

sportfair

: Tutto pronto per il compleanno di Neymar: festa a Parigi, il conto lo paga... Reb Bull - Golssip - Golssipofficial : Tutto pronto per il compleanno di Neymar: festa a Parigi, il conto lo paga... Reb Bull - Golssip - hissmile13 : Domani è il compleanno di Cristiano, Tevez, Neymar e mio babbo. Pazzesco. -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)ed i suoi 27 anni: la festa per il suosarà organizzata e finanziata interamente dalla RedBullil prossimo 5 febbraio compirà 27 anni. Il campione del PSG, nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane, ha voglia diin grande stile. Il brasiliano infatti onorerà il giorno del suocon una festa a Parigi, dove accorreranno parenti, amici, colleghi e personaggi famosi.A seguito del mega party organizzato lo scorso anno e trascorso accanto all’ormai ex fidanzata Bruna Marquezine, ad organizzare la festa didisarà la RedBull. Lo sponsor dell’attaccante, in una delle clausole del contratto firmato con il calciatore, si è fatto carico dell’organizzazione e del finanziamento del party del proprio testimonial fino ad un massimo di 500 invitati.L'articolo...