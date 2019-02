Baglioni e il conflitto di interessi a Sanremo 2019 | risponde la direttrice di Rai 1

Sanremo 2019 - no comment di Baglioni sul conflitto di interessi : "Il Festival è più importante" : La prima conferenza stampa del Festival si apre tra le polemiche, ma sulla clausula trasparenza la Rai assicura: "C'è ed è...

Sanremo 2019 - Teresa De Santis sul conflitto d'interessi di Claudio Baglioni : "Sta alla sua coscienza" : Durante la prima conferenza stampa di Sanremo, il direttore di Rai 1 Teresa De Santis commenta le accuse di conflitto d'interesse di Claudio Baglioni, il cui manager Ferdinando Salzano è lo stesso di tanti altri big della musica. "Per la mia esperienza, la produzione culturale italiana vive di conti

Sanremo 2019 : Fiorella Mannoia ospite (le polemiche sul conflitto di interessi di Baglioni ringraziano) : Il parterre degli ospiti della 69esima edizione di Sanremo, in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai1, si arricchisce del nome di Fiorella Mannoia. A renderlo noto è l'agenzia Ansa, secondo cui "la cantante è in arrivo in città per le prove sul palco dell'Ariston". Sanremo 2019, Striscia la Notizia controreplica alla Rai: "Cosa sono queste fonti Rai? Metteteci nome e ...

STRISCIA LA NOTIZIA VS SANREMO 2019/ Video - la Rai : 'Conflitto d'interessi per Baglioni? C'è il diritto...' : STRISCIA la NOTIZIA contro Claudio Baglioni e il Festival di SANREMO per presunti legami tra i cantanti e la società di Salzano: la Rai chiarisce.

La Rai risponde all’accusa di conflitto d’interessi a Sanremo - tra Baglioni e F&P : La Rai replica all'accusa di conflitto d'interessi a Sanremo fornendo la propria versione dei fatti e precisando alcune questioni. Parla di Claudio Baglioni e della scelta di metterlo a capo di due edizioni consecutive del Festival di Sanremo per la sua indubbia cultura musicale e per il percorso di spicco compiuto all'interno del panorama musicale italiano che fa di lui uno dei personaggi più idonei alla gestione di una competizione ...

Accuse di conflitto d'interessi per Baglioni : troppi cantanti e super ospiti della sua stessa agenzia : Da quando è nato il Festivalone 69 anni fa, partecipare è un onore e vincere lo è il doppio. Non solo per narcisismo: Sanremo al quale gli italiani restano ferocemente attaccati ha sempre creato un ...

Sanremo - Baglioni e il conflitto di interessi : Morandi "attapirato" svela la sua verità : Al timone del Festival nel 2011 e 2012 ma solo come conduttore. Dopo il Tapiro di Striscia la rivelazione su quel "no" alla...

La polemica sul conflitto di interessi di Baglioni a Sanremo : ... Sony, ed uno per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e commercializzati dalla F&P Group srl e dalla Friends &Partners spa'. Il contratto dice pure che se dovessero emergere ...

Sanremo - Claudio Baglioni accusato di conflitto d'interessi da Striscia la Notizia : Nelle ultime ore Claudio Baglioni è oggetto di una polemica mediatica, esplosa a margine di un presunto conflitto d'interessi riscontrato nel suo ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. Tutto è nato da un servizio di Striscia la Notizia, che ha parlato della "clausola di trasparenza", prevista nel tipico contratto di servizio pubblico offerto dalla Rai. Strscia la Notizia e il sospetto 'conflitto d'interessi' A pochi giorni ...

Baglioni e il conflitto d’interessi a Sanremo : la Rai replica - Striscia non demorde : Festival di Sanremo 2019: la Rai replica sul presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni Continua a tenere banco il presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019. Dopo l’inchiesta di Striscia la notizia è arrivata la replica Rai, che non ha però convinto fino in fondo l’inviato di Canale 5 […] L'articolo Baglioni e il conflitto d’interessi a Sanremo: la Rai replica, Striscia non ...

Sanremo 2019 - Rai - Claudio Baglioni - conflitto d'interessi - Striscia : ... Egli si legge sul giornale Che cita fonti rai dichiara di avere un contratto di natura editoriale con un'etichetta discografica e uno con per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, ...

Sanremo 2019 - Paragone : “Farò interrogazione in Vigilanza Rai sul conflitto di interessi del cerchio magico Baglioni-Salzano” : Quando manca poco meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2019, a conquistare la scena è la notizia di un presunto conflitto di interessi all’Ariston, dopo che Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano. Il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone, capogruppo in Vigilanza ...

Sanremo 2019 : Baglioni sotto accusa per conflitto d’interessi. La Rai mette già le mani avanti : Striscia la Notizia, Sanremo 2019 La prima vera polemica sul Festival di Sanremo 2019 l’ha sollevata Striscia la Notizia: sulla graticola sono finiti Claudio Baglioni e la Rai. Il tg satirico, in particolare, si è occupato del presunto conflitto d’interessi del direttore artistico della kermesse, legato alla Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano, società che a sua volta collabora con una serie di cantanti ammessi ...