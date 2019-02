Atalanta | Gasperini | ' Vittoria diversa Grande prova di maturità'

Atalanta formato Champions League : Gasperini espugna Cagliari e vola a -1 dal quarto posto : L’Atalanta ha espugnato Cagliari grazie ad una rete di Hateboer nella ripresa dell’incontro, problemi per Maran di classifica e di infortuni L’Atalanta ha vinto nel posticipo di Serie A sul campo del Cagliari. Un successo di misura per 1-0 per la compagine di Gasperini, senz’altro molto più sofferto rispetto alle ultime uscite nelle quali i bergamaschi hanno banchettato a suon di gol e spettacolo. Come detto, ...

Cagliari-Atalanta - dalle 21.00 La Diretta La squadra di Gasperini non vuole fermarsi : Cagliari e Atalanta chiudono il programma della 22a giornata di Serie A con la sfida del lunedì sera alle ore 21. Gli isolani vengono dalla secca sconfitta di Sassuolo nel primo match giocato nel ...

Cagliari-Atalanta : la sfida tra Maran e Gasperini di lunedì mette in palio punti pesanti : Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, torna la Serie A. La 22esima giornata sarà ricca di spunti e di match interessanti sia per lotta per l'Europa che per quella per la salvezza. Tra questi c'è senza alcun dubbio quello tra Cagliari e Atalanta. La sfida tra rossoblu e nerazzurri, in programma lunedì alle ore 21, chiuderà questo turno è potrà dire senza alcun dubbio molto sul futuro della stagione delle due squadre. La classifica potrebbe far ...

Atalanta senti Percassi : “Gasperini qui a vita - Ibanez è davvero forte” : Atalanta, il presidente Antonio Percassi ha detto la sua in merito all’ultima sessione di calciomercato che ha visto Ibanez arrivare a Bergamo Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha fatto il quadro della situazione sul club a seguito del calciomercato invernale. L’idea di mantenere l’ossatura della squadra è stata confermata, nessuna cessione illustre. Il patron ha dichiarato alla Gazzetta dello ...

Atalanta - Mancini : 'Gasperini il nostro segreto. Futuro? Interesse altri club fa piacere' : Sulla partita contro la Juventus "E' stata una bellissima gara " ha raccontato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - li abbiamo schiacciati per 90'. Era da tanto che non vincevamo contro di loro, ...

Atalanta - Zapata : 'Prima nessuno mi voleva - ora sono forte. Gasperini unico' : Zapata ha raccontato il suo fantastico momento in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Qual è il tuo stato d'animo? "sono contentissimo, ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni. È facile adesso ...

Mercato Atalanta - Gasperini si lamenta : 'Davanti siamo scoperti' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , parla a Sky Sport del momento che sta vivendo la squadra nerazzurra: ' Atalanta favorita per la Coppa Italia? Sono andate fuori le prime 3 del campionato, siamo rimasti in 4 e tutti sperano nella vittoria. Un ...

E’ l’Atalanta la favorita alla vittoria della Coppa Italia : la squadra di Gasperini può entrare nella storia : Momento impressionante dell’Atalanta, la squadra di Gasperini sta disputando una stagione incredibile tra campionato e Coppa Italia ed adesso si candida a confermarsi grande protagonista anche nella seconda parte di stagione, nel dettaglio può pensare alla qualificazione in Champions League e vincere la Coppa Italia. L’Atalanta ha dato una lezione alla Juventus, vittoria con un incredibile 3-0 che non lascia repliche ed adesso ...

Atalanta-Juventus - Gasperini : ”Siamo stati superiori” Allegri : ”Nessun dramma”. : ATALANTA JUVENTUS Gasperini – Juventus fuori dalla Coppa Italia. All’Azzurri d’Italia di Bergamo l’Atalanta riporta sulla terra l’armata, questa sera tutt’altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche e che mette il tecnico dei bianconeri di fronte ai limiti della squadra, soprattutto in difesa. Termina ai quarti di finale la […] L'articolo Atalanta-Juventus, ...

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’Atalanta: allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Juventus umiliata - la big in campo è l’Atalanta : Gasperini ‘imbavaglia’ Allegri - 3-0 che non lascia repliche [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Atalanta-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Gasperini cerca l'impresa : A Bergamo va in scena il terzo quarto di finale della Coppa Italia, che mette di fronte Atalanta e Juventus. I bergamaschi si sono guadagnati l'accesso tra le prime otto del torneo sbancando Cagliari ...

Atalanta - Gasperini : 'Abbiamo fiducia. La Juve è favorita - ma siamo in casa...' : 'Affrontiamo una Juve che in questi anni, in Italia, ha vinto tutto. Conosciamo le difficoltà del match, ma chissà che non si possa fare risultato...'. Gian Piero Gasperini, intervistato da RaiSport, ...