1Mobile 60 PLUS Limited Edition | 60 GB +5GB dal terzo mese e chiamate illimitate a 10€

(Di lunedì 4 febbraio 2019)60è l’offerta dell’operatore virtuale, su reti Vodafone, per i clienti provenienti da qualsiasi operatore. Ha un costo di 10€ alper 60 GB e(secondo uso lecito e corretto) verso fissi e mobili nazionali, la tariffa è in offerta fino al 28 febbraio.Daldi permanenza con, saranno aggiunti 5 GB e 50 SMS a 60che arriverà ad un totale di 65 GB in 4G con velocità limitata a 60 Mbps. In caso di superamento della soglia massima prima della fine del, potrai continuare a navigare al costo di 0,01 centesimi di euro ogni 100Kb.Quanto costo passare a60Al costo del primo rinnovo occorre aggiungere anche quello di attivazione, anche questo in promozione fino al 28 febbraio, a 10€ e quello per la SIM ancora pari a 10€ con 5€ di credito residuo. I già ...