Scoppia caso Calenda su documento Ue

Genoa - Scoppia il caso Lapadula : duro botta e risposta tra il dg Perinetti e l’agente del giocatore : botta e risposta al veleno tra il dirigente rossoblù e il procuratore dell’attaccante, che ha replicato con veemenza alle parole del dg L’interesse del Parma nell’ultimo giorno di calciomercato, un corteggiamento flebile trasformatosi poi in un nulla di fatto. Gianluca Lapadula rimane così a Genoa, nonostante il poco utilizzo da parte di Prandelli e una prima parte di stagione quasi da separato in casa. LaPresse/Francesco ...

Nel M5s Scoppia caso rimborsi - le eccedenze a Rousseau : Diventa un caso dentro il M5s la costituzione del Comitato che dovra' gestire la rendicontazione degli stipendi e dei rimborsi dei parlamentari del Movimento. Un organismo creato, come promesso alla fine della scorsa legislatura, per controllare i flussi delle cosiddette "restituzioni" dopo gli scandali dei casi di alcuni mancati rimborsi. Ora, tuttavia, la creazione dell'organo di gestione rischia di creare una nuova rivolta tra i ...

Genoa - Scoppia il caso Lapadula : "Resta a svernare qui a Genova" : Se invece di farlo svernare lo facessero giocare potrebbero anche evitare di cercare attaccanti in giro per il mondo visto che l'anno scorso è stato il miglior marcatore della squadra pur giocando ...

"Vi spiego i trucchi per avere il reddito di cittadinanza" : Scoppia il caso - furia Di Maio : Blitz della Guardia di Finanza di Palermo in un centro Caf della Cgil: sospeso un dipendente. Il vicepremier Luigi Di Maio...

Reddito - Scoppia il caso furbetti : Un blitz della Guardia di Finanza di Palermo in un centro Caf della Cgil di Palermo ed esplode il primo caso dei 'furbetti' del Reddito di cittadinanza . ll controllo è arrivato dopo la denuncia fatta ...

Caso Vannini - pena ridotta da 14 a 5 anni per Antonio Ciontoli. Scoppia caos in aula appello : Secondo la Corte, il 21enne morto a Ladispoli il 18 maggio del 2015 per un colpo di pistola partito dal militare in circostanze mai chiarite mentre era in casa della famiglia della fidanzata, non fu vittima di un omicidio volontario ma colposo

Le amicizie contano - Scoppia il caso "multopoli" : 16 milioni di euro in sanzioni cancellate. Finisce nell'inchiesta anche il presidente ... : Un sistema oliato grazie al quale migliaia di multe venivano cancellate. Con la connivenza di un allora funzionario del Comune di Roma ottenevano di fare annullare contravvenzioni per ingressi non ...

Sea Watch - Scoppia il caso Prestigiacomo : attacchi dalla destra e insulti sessisti sui social per la solidarietà ai migranti : 'L'ho fatto da ministra, da cittadina, da donna'. Così in un'intervista a Repubblica la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo spiega la sua decisione di salire ieri, assieme a Nicola ...

Michael Jackson - standing ovation per il documentario sugli abusi : Scoppia il caso : A 10 anni dalla morte di Michael Jackson , il documentario 'Leaving Neverland' diretto da Dan Reed, che racconta dei presunti abusi sessuali subiti da due uomini all'epoca dei fatti ancora minorenni, ...

Scoppia il caso Prestigiacomo : ...la presenza della collega Prestigiacomo insieme ad altri parlamentari di sinistra sulla Sea Watch - scrive su Fb Bignami - Non mi rappresenta e mi auguro che non rappresenti nemmeno la linea politica ...

Milan-Napoli - Scoppia il caso Allan : «Non convocato ma resta con noi» : La doppia sfida al Milan all'orizzonte, gli affari di mercato nella testa. Carlo Ancelotti presenta alla stampa il match di domani contro i rossoneri in un San Siro che, poche settimane fa, non...

Ascolti Tv 22 gennaio 2019 - Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 Scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo : di Marco Castoro Ascolti Tv di martedì 22 gennaio 2019 . Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli Ascolti rispetto alla puntata d'esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian ...

Sanremo 2019 : Pagnoncelli fuori - Scoppia il caso Noto Sondaggi : Dopo Beppe Vessicchio, il Festival perde un altro volto 'storico', quello di Nando Pagnoncelli. Per la seconda volta dal 2005 ad oggi, infatti, a gestire le classifiche e le giurie (giuria della stampa, giuria degli esperti - nella quale ci sarà Elena Sofia Ricci, come anticipato da Blogo - e la giuria demoscopica) per Sanremo 2019, al via il prossimo 5 febbraio, non sarà la Ipsos, la società del Sondaggista che nel 2017 fu persino imitato ...

Mini-bollo per 4 milioni di auto vecchie e inquinanti : Scoppia il caso : Poveri Salvini e Di Maio, dovrebbero mettersi il casco. Sono a bordo di un veicolo guidato da un esecutivo che non ha nemmeno la patente. Eh sì, nel settore dell'auto e sul tema della mobilità, questo ...