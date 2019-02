Scintille nel governo sulla Torino-Lione Di Maio | non si farà Ma Salvini rilancia

Ornella Vanoni si lamenta dell’abito - interviene Cutugno : Scintille a Ora o mai più : Ora o mai più: aumentano i battibecchi tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno La seconda edizione di Ora o mai più si conferma più che mai scoppiettante. Durante la seconda puntata dello show condotto da Amadeus, Toto Cutugno e Ornella Vanoni hanno bisticciato di nuovo. La rossa interprete si è lamentata del suo vestito, un […] L'articolo Ornella Vanoni si lamenta dell’abito, interviene Cutugno: scintille a Ora o mai più proviene da ...

Ornella Vanoni vs Donatella Rettore : Scintille dietro le quinte di Ora o mai più : Ornella Vanoni contro Donatella Rettore: rapporti tesi dietro le quinte di Ora o mai più Pare che tra due membri del cast di Ora o mai più non corra buon sangue. dietro le quinte del programma RAI condotto da Amadeus i rapporti tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore sarebbero molto tesi. A dare la notizia […] L'articolo Ornella Vanoni vs Donatella Rettore: scintille dietro le quinte di Ora o mai più proviene da Gossip e Tv.

MotoGp - Marc Marquez non teme Scintille nel 2018 : 'Lorenzo? La gente si aspetta un dramma' : Marquez, la condivisione dei box con Jorge Lorenzo a partire dalla stagione 2019 e la pressione: lo spagnolo sincero e rilassato in vista del nuovo motomondiale La stagione 2018 di MotoGp è terminata ...

Incidente Pioltello - nei filmati di una ditta le Scintille nel punto zero giorni prima del disastro : Quando il 25 gennaio 2018, alle 6.57, il treno regionale partito da Cremona e diretto a Milano, deragliò a Pioltello portandosi via la vita di tre persone, l’ipotesi del cedimento di un binario emerse immediatamente. Rfi, che gestisce tutta la linea, si affrettò a dichiarare che era già in programma la sostituzione di un giunto. Oggi il Tg3, in un servizio di Jari Pilati, ha mostrato come nei giorni precedenti al disastro non solo nel ...

Sherol lascia XFactor. Scintille tra Fedez e Agnelli. A mettere tutti d'accordo ci pensa Anastasio : Conclusione inaspettata per il sesto live di X-Factor. In una puntata che corre via veloce con grande ritmo e pochissime pause, il verdetto del televoto spiazza tutti. Ad abbandonare i sogni di gloria, a un passo dalla finale al Forum di Assago, è Sherol, da molti considerata la candidata numero uno alla vittoria di questa edizione. Per Manuel Agnelli, che crede tantissimo in lei, è un duro colpo. Eliminata la ragazza romana di ...