Salvini tiene punto | non litigo con Di Maio ma Tav va completata

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 morti - tra loro anche donne e bimbi | Salvini : "Se l'Europa tiene aperti i porti..." : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Migranti - Albano giustifica Baglioni - ma sta con Salvini : 'Mantiene ciò che promette' : La conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Festival di Sanremo è diventata un nido di polemiche. Pochi giorni fa Claudio Baglioni aveva commentato in maniera dura, non nascondendo il proprio dissenso, quelle che sono state le politiche del governo nei confronti delle navi Ong. A quel punto si è innescata una polemica che ha visto tanti grandi firme della musica italiana rispondere a muso duro al ministro dell'Interno ...

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - Salvini mantiene parola data agli elettori (2) : (AdnKronos) - "L’Autonomia prima di essere parte qualificante dell’accordo di governo - continua Ciambetti - è stata una conquista sancita dal percorso referendario secondo quanto disposto dall’articolo 116 della Costituzione. Il ministro Salvini sta operando nel pieno rispetto di questo percorso co

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - Salvini mantiene parola data agli elettori : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “Matteo Salvini è una figura autorevole e qualificata del governo e quando parla pesa le parole: se dice che entro l’anno verrà avviato un percorso virtuoso per tutta c’è da credergli. E c’è da credergli a maggior ragione se dice che è questione di ore per l’arrivo nel

Salvini tiene in scacco la Merkel : non firma il patto sui migranti : Angela Merkel a Marrakech c'era. Matteo Salvini no. Lei promuoveva i migrati come "portatori di prosperità", lui non intende firmare il patto onu sulle migrazioni. Ma il Global Compact non è l'unica cosa che divide la cancelliera e il ministro dell'Interno. In mezzo c'è anche una partita che li vede schierati su due fronti diversi. Sempre di migranti si parla, ma questa volta sono i ricollocamenti a creare tensioni tra i due Paesi.Il negoziato ...

Salvini si tiene stretto Di Maio per paura del “ribaltone del Presidente” : Roma. Siccome prima di tutto viene la propaganda, ecco che la suggestione goliardica di una sera si è subito trasformata in un progetto serio. E così, se le contingenze d’inizio 2019 non arriveranno a sconsigliarlo all’ultimo minuto, a gennaio Matteo Salvini volerà a Copenaghen mettendo nel bagaglio

Dl Salvini - chi lo sostiene uccide Dio. A Natale chiuderò la mia chiesa per obiezione di coscienza : Il 2 dicembre 2018 è iniziato il nuovo anno liturgico (anno-C) e come ogni anno comincia con la prima domenica di Avvento, che non è preparazione al Natale ma proiezione del tempo e della storia nell’escatologia. In altri termini, il tempo di Avvento ci offre un ampio contesto dentro il quale scrutare, verificare e valutare la nostra vita e quella del mondo. Il Natale del Signore è un passaggio di questo percorso, anzi il punto di partenza, ...

Salvini e i presepi nelle scuole : “Chi tiene Gesù fuori dalle classi non è un educatore” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione di alcune scuole di non fare il presepe o non cantare le canzoni natalizie: "Non penso che Gesù bambino o Tu scendi dalle stelle possa dar fastidio a qualcuno. Il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chi tiene Gesù bambino fuori dalle porta della classe non è educatore".Continua a leggere

