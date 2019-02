Salerno | a 19 anni muore per un infarto fulminante | lutto ad Angri

Blastingnews

: RT @szampa56: 25 anni della Nigeria, Prince Jerry si è tolto la vita dopo aver perso il permesso di soggiorno a causa del decreto Salvini h… - myriam_salerno : RT @szampa56: 25 anni della Nigeria, Prince Jerry si è tolto la vita dopo aver perso il permesso di soggiorno a causa del decreto Salvini h… - seicesso : RT @baruda: Otto anni fa moriva #FrancaSalerno, poco dopo suo figlio Antonio. Entrambi sangue nostro, cuore nostro: di chiunque lotta per l… - dinovelvet_1999 : RT @baruda: Otto anni fa moriva #FrancaSalerno, poco dopo suo figlio Antonio. Entrambi sangue nostro, cuore nostro: di chiunque lotta per l… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) L'ennesima tragedia di cui non si vorrebbe mai avere notizia si è verificata nelle scorse ore nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di. La vittima è l'appena diciannovenne Mario Di Napoli, che è stato stroncato improvvisamente da unmentre si trovava nella propria abitazione in via Monte Taccaro. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito de Lacittàdi.it, infatti, a provocarne la sua prematura scomparsa potrebbe essere stato proprio un arresto cardiaco. Nel momento in cui i genitori hanno ritrovato il ragazzo privo di conoscenza, hanno subito lanciato l'allarme nei confronti del personale del pronto soccorso, giunto sul posto repentinamente senza riuscire a fare nulla di concreto per salvarlo.Tragedia a: stroncato da una soli diciannoveStando a quanto si apprende, infatti, i medici ...