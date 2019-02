Ostia | in 5 anni 25 vigili malati di tumore | sospetti sul terreno della caserma

Si torna a sparare a Ostia : grave un ragazzo di 19 anni promessa del nuoto : Si torna a sparare a Ostia , lungomare di Roma. Vittima un giovane ragazzo di 19 anni che questa notte intorno alle 2 si trovava nelle vicinanze di un pub in piazza Eschilo, all’Axa, quando è stato raggiunto da un colpo di pistola. Secondo le prime informazioni il giovane originario di Treviso sarebbe stato colpito per sbaglio. La vittima, Manuel Ma...

Ostia - in 5 anni 25 agenti della polizia locale morti di tumore : la loro sede è su terreno dove si scaricavano rifiuti tossici : Una strage silenziosa che va avanti da 5 anni. E che in questo breve lasso di tempo ha coinvolto il 10% dei lavoratori di un comando municipale dei vigili urbani di Roma. Alcuni hanno intrapreso la chemioterapia, altri invece non ce l’hanno fatta. È inquietante la storia che arriva da Ostia, sul litorale capitolino, dove dal 2014 a oggi ben 25 agenti di polizia locale – 20 donne e 5 uomini – si sono ammalati di tumore, di cui ben 15 dello ...