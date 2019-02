Ornella Vanoni prende sonno in studio | imbarazzo in diretta tv per Amadeus

Ora o Mai Più : Ornella Vanoni «si addormenta un po’» in diretta : Ornella Vanoni “S’è fatta ‘na certa“. E’ quello che avrà pensato Ornella Vanoni che, durante un duetto tra Marco Masini e Michele Pecora ad Ora o Mai Più, ha mostrato “segni di stanchezza”. Quando Amadeus, al termine della prova, ha “richiamato” la cantante invitandola a votare, la Vanoni ha esclamato: “Te l’avevo detto che prima o poi mi sarei addormentata (…) Ragazzi, mi ...

Ornella Vanoni si addormenta in diretta. E Amadeus s'imbarazza : E alla fine quello che non doveva succedere è successo: Ornella Vanoni si è addoremtnata in diretta. La cantante, da sempre al centro di battibecchi e polemiche con gli altri giurati di Ora o mai più, si è abbiocchiata per qualche secondo durante lo show condotto da Amadeus. Come direbbe Ilary Blasi, si era fatta una certa. Era ormai arrivata la mezzanotte e la Vanoni si è fatta prendere dal sonno durante l'esibizione in coppia dell'ospite Marco ...

Ornella Vanoni a Ora o mai più : "Nessun flirt con Califano" : Nel programma di Rai Uno condotto da Amadeus fa molto discutere la presenza di Ornella Vanoni . Tra battibecchi e perplessità sul regolamento, nell'ultima puntata andata in onda, si è tornato a ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni dorme in diretta. Amadeus - a mezzanotte imbarazzo totale : Alla fine a Ora o mai più è successo veramente: Ornella Vanoni si è addormentata in diretta. La cantante milanese, sempre al centro di battibecchi e polemiche con i colleghi giurati vip, durante la ...

Ora o mai più - ascolti : Amadeus al top. Ornella Vanoni : “Ho sonno!” : Amadeus si ferma per un sabato con Ora o mai più. Gli ascolti della terza puntata Anche ieri sera (2 febbraio) Amadeus con la terza puntata di Ora o mai più è riuscito a tenere testa alla forte corazzata di C’è posta per te, firmata Maria De Filippi. Il conduttore di Soliti Ignoti con Ora o mai più ieri è infatti salito di un punto di share rispetto alla settimana scorsa, cosa non facile vista l’agguerrita concorrenza del sabato ...

Ora o mai più - lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore : Ora o mai più, lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore. Nella puntata di stasera 2 febbraio di Ora o mai più condotto da Amadeus su Raiuno, un dietro le quinte ha mostrato una discussione tra la Vanoni e Toto. Lui difendeva Vattene Amore di Amedeo Minghi, lui sosteneva che un pezzo

Ora o mai più - Ornella Vanoni e quel retroscena su lei e Califano : Nel presentare il brano 'Una ragione di più', Ornella Vanoni ha colto l'occasione per chiarire alcune voci sul suo rapporto...

Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele Pecora : Ora o mai più: Ornella Vanoni si addormenta durante la diretta della puntata “Spero di non addormentarmi”, aveva detto Ornella Vanoni nel corso della prima puntata di Ora o mai più. Detto fatto: alla terza è successo davvero. Dopo la mezzanotte, durante l’esibizione di Marco Masini e Michele Pecora, la cantante si è appisolata dietro […] L'articolo Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele Pecora ...

Ornella Vanoni ricorda la notte con Califano : “Ci guardavamo e ridevamo” : Ornella Vanoni e Franco Califano sono stati insieme? Lei smentisce a Ora o mai più Ornella Vanoni ha ricordato Franco Califano a Ora o mai più. La cantante ha menzionato il collega mentre presentava il brano Una ragione di più, scritta e pubblicata nel 1969. Prima di cantarla nel programma di Amadeus con Paolo Vallesi, […] L'articolo Ornella Vanoni ricorda la notte con Califano: “Ci guardavamo e ridevamo” proviene da Gossip e ...

Ora o mai più - lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore : Ora o mai più , lite tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno per Vattene Amore . Nella puntata di stasera 2 febbraio di Ora o mai più condotto da Amadeus su Raiuno, un dietro le quinte ha mostrato una ...

Shalpy parole dure sui social contro Ornella Vanoni : Al programma “Ora o mai più” dopo l’esibizione di Shalpy con Donatella Milani i due cantanti hanno ricevuto molte critiche da parte dei coach del programma. Ornella Vanoni ha commentato l’esibizione di Shalpy così dando un consiglio di stile a Donatella : ”ti do 6 perché sei una vittima, vittima di quel signore vestito così’’. Sul momento il cantante non ha ribattuto ma dopo alcuni giorni sull’accaduto, il cantante sui social posta una foto ...

Lite via social tra Shalpy e Ornella Vanoni : Nell’ultima puntata andata in onda del programma “Ora o mai più” è andata in onda una Lite tra Ornella Vanoni e il cantante Scialpi. Dopo l’esibizione di Shalpy con Donatella Milani i due cantanti hanno ricevuto molte critiche da parte dei coach del programma. Ornella Vanoni ha commentato l’esibizione di Shalpy così dando un consiglio di stile a Donatella : ”ti do 6 perché sei una vittima, vittima di quel signore vestito così’’. Sul momento il ...

Ora o Mai più - Scialpi contro Ornella Vanoni sui social : 'Mummia - ritirati' : Durante la scorsa puntata di Ora o Mai più, il programma condotto da Amadeus, è nata una vera e propria polemica. Nonostante stia per andare in scena una nuova puntata dello show, sembra non placarsi il clamore mediatico intorno alla vicenda. Scialpi, dopo lo scontro avvenuto in diretta con Ornella Vanoni, nelle ultime ore ha continuato ad attaccare sui social la cantante e giudice del programma. Per capire cosa ha portato il noto cantante a ...

Vecchia mummia ritirati - Scialpy contro Ornella Vanoni : post furioso anche su Ora o mai più : Shalpy , dopo essere stato ospite a ' Ora o mai più ' è entrato pesantemente in polemica sia con gli autori del programma televisivo che con Ornella Vanoni , nei confronti della quale ha posto in ...