Il denaro è l’unico strumento di libertà, la lezione della Santachè ai bambini

blogitalia.news

: 'Il denaro è l'unico strumento di libertà. Chi paga comanda'. Così Daniela #Santanche agli studenti di #AllaLavagna… - giornalettismo : 'Il denaro è l'unico strumento di libertà. Chi paga comanda'. Così Daniela #Santanche agli studenti di #AllaLavagna… - cuoreitaliano7 : RT @DiegoFusaro: Daniela Santanchè ai bambini in Rai: «Il denaro è l’unico vero strumento di libertà». Il tradimento della cultura occident… - Giulicat1512 : RT @iltrumpo: La #Santanché ai bambini: “Mi hanno insegnato che il denaro è l’unico strumento di libertà”. Oppure sposare un ricco chirurgo… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Danielaecco il suo insegnamento per gli studenti del programma “” di rai tre La “” di Daniela Santanchè ai: “Ilè l’unicodi” Ilè l’unico verodi. I soldi servono ad essere liberi.Il mio papà ha insegnato a me e ai miei fratelli che chi paga comanda, pagare i propri conti vuol dire comandare. Ilè un grandedi”„A PROPOSITO DI Daniela Santanché:Lo ha detto Daniela Santanché rivolgendosi agli studenti nel corsotrasmissione tv “Alla Lavagna”, il programma di RaiTre in cui personaggi famosi del mondopolitica, del giornalismo e dello spettacolo, si sottopongono alle domande impertinenti di una classe di agguerritissimi, tra i 9 e i 12 anni.“„Le sue parole hanno scatenato molte polemiche ...