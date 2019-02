Arriva il duetto di Emma Marrone e Thirty Seconds To Mars Love Is Madness | ma il brano

optimaitalia

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Con la partecipazione della cantante salentina alla puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 3 febbraio, è stata ufficialmente annunciata l'uscita imminente deldiToinIs.Ospite del programma di Fabio Fazio in onda domenica sera su Rai1, laha presentato il suo ultimo singolo, Mondiale, tratto dall'album Essere qui - Boom Edition: la cantante si è esibita con la sua band, che la accompagnerà in tour nei palazzetti con le nuove date a supporto dell'ultimo album di cui è appena uscita un'edizione speciale con 4 nuovi brani. Poi l'annuncio della sorpresa: sta per uscire un nuovo singolo della, disponibile per il download e l'ascolto in streaming da venerdì 22 febbraio.Si tratta deldiToinIs, un titolo che non suonerà nuovo a chi segue la band di Jared ...