Wanda Nara a C’è posta per te | il look che divide | sui social la polemica

Coco - è morto il cane di Mauro Icardi e Wanda Nara/ Bomber dell'Inter in lutto : 'Grazie per tutti i momenti' : lutto in casa Icardi-Wanda Nara: è morto il cane Coco, post commovente del centravanti dell'Inter su Instagram, 'ci mancherai'.

Pompieri a casa di Wanda Nara a Brienno : la mamma accende il fuoco per bruciare sterpaglie : Nelle recenti ore, all'interno della villa dove abita Wanda Nara, sono arrivati i Vigili del fuoco per via di una densa colonna di fumo nera che si era innalzata dal giardino. La villa in questione è quella che il marito Mauro Icardi ha regalato alla donna la scorsa estate. Ad aver innescato il fuoco è stata la mamma di Wanda, bruciando sterpaglie e mobili vecchi. Vicini di casa allertano i Pompieri La suocera del famoso giocatore dell'Inter era ...

Wanda Nara si mette in costume - le forme prorompenti della sexy Wags sono incontenibili in piscina [VIDEO] : Wanda Nara sexy in piscina, la moglie di Icardi indossa un costume rosso che la rende desiderabile Wanda Nara sexy sui social. La bella moglie di Icardi ha indossato un costume rosso fuoco e si è concessa una capatina in piscina. Le sensuali e prorompenti forme della Wags hanno come sempre stregato i follower di Wanda. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<< L'articolo Wanda Nara si mette in costume, le forme prorompenti ...

C'è Posta per Te - il look super sensuale di Wanda Nara nella puntata del 2 febbraio : Una nuova puntata di C'è Posta per Te ci attende sabato 2 febbraio in prima serata su Canale 5 e dove assisteremo al racconto di storie di gente comune, pronte come sempre ad emozionarci. Il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare nelle prime tre puntate un vero e proprio boom di ascolti, confermandosi il programma più visto del sabato sera con una media di oltre 5 milioni di spettatori. Attesi in studio per fare una sorpresa a qualche ...

C'è Posta per Te - Wanda Nara supersexy in studio con Icardi : Bellissimi, sorridenti e invidiati. I super ospiti a "C'è Posta per Te", in onda per il quarto appuntamento sabato 2 febbraio in prima serata, saranno il capitano dell'Inter Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara. Nella clip anticipazione diffusa sui social, i due vengono accolti da Maria De Filippi. Il calciatore sorride imbarazzato, ma ci pensa la conduttrice e ideatrice del people show a sciogliere il ghiaccio: "Ti senti più a tuo agio in ...

Wanda Nara non delude mai - sexy scollatura a ‘Tiki Taka’ ed outfit in stile Peppa Pig… porno! [VIDEO] : Wanda Nara presenzia alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi ironizza sull’outfit scelto per lei: “sarò una Peppa Pig porno” Wanda Nara ha presenziato alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka‘ dove ha sfoggiato un outfit rosa e sexy. La bellissima moglie di Mauro Icardi tra le sue storie Instagram, come ormai è abituata a fare, ha postato anche il backstage del trucco e parrucco ...

Inter - Wanda Nara su rinnovo Icardi : 'Mai parlato di cifre coi nerazzurri' : Difficile il momento dell'Inter in questo avvio del 2019. Oltre ai risultati mancati in campionato, si parla spesso del rinnovo di Icardi: il procuratore dell'argentino, la moglie Wanda Nara, ha cercato di fare chiarezza sulla questione a Tiki Tika, ma non solo. La bionda showgirl sudamericana coglie l'occasione anche per parlare del momento di Ivan Perisic, che avrebbe chiesto la cessione ai nerazzurri. Inter, le parole di Wanda Nara sul ...

Wanda Nara a 360° : il rinnovo di Icardi - la lista di Paratici ed il metodo Marotta : Wanda Nara ha parlato del rapporto col neo dirigente dell’Inter Marotta, il quale sembra essere gradito dal procuratore di Icardi Wanda Nara è di certo il procuratore più chiacchierato del momento, a causa del tanto agognato rinnovo del compagno Mauro Icardi con l’Inter. Parlando su Canale 5 a Tiki Taka, la bella Wanda ha dato altri spunti in merito al rapporto coi nerazzurri: “Abbiamo un dirigente sincero, che ci parla e ...

Wanda Nara - il figlio Valentino compie 10 anni : gli auguri di Messi - Ronaldo e altri campioni : "Un saluto da campioni. Al mio campione preferito, ti amo. Mamma". Gli auguri per i 10 anni del figlio Valentino sono arrivati anche via social con l'aiuto dei più grandi campioni del mondo del calcio. A partire da Icardi, anche Messi e Cristiano Ronaldo oltre a Modric e ad altri compagni dell'Inter, hanno voluto salutare il figlio di Wanda Nara. Este es mi regalo amor pic.twitter.