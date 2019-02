Tav | Salvini | nessuna spaccatura governo Troveremo soluzione

Di Maio : Niente Tav con M5S al governo. Ieri Salvini a Chiomonte : da fare subito : E’ scontro tra le forze di maggioranza. I due leader a distanza di 24 ore chiariscono entrambi la loro posizione contrastante sulla linea Torino-Lione

Tav - scontro Alessandro Di Battista-Salvini : “Se Lega la vuole torni con Berlusconi e non rompa” : Alessandro Di Battista va all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sulla Tav: "Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni". Il leader della Lega replica: "Serve agli italiani". Interviene anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Decisione dopo analisi costi-benefici".Continua a leggere

Tav - M5S sfida Salvini. Di Battista : «Non rompa o torni da Cav». Il leghista : «L'opera serve» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

Tav : Salvini - con M5s troveremo un compromesso anche su questo : "Vogliono farci litigare in tutti i modi con i Cinque Stelle ma non ci riescono". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Giulianova. "Sono otto mesi di governo, abbiamo fatto un accordo tra due soggetti diversi, storie diverse, ma abbiamo fatto un patto: se io do la parola, la mia parola vale più di tutti i sondaggi messi insieme", ha aggiunto. "Certo, ogni tanto qualcuno dice che l'Italia non ha bisogno di Tav e nuove ...

Tav - Di Battista attacca Salvini : "Non rompa o torni da Berlusconi" : Lo scontro nel governo ora è ad altissimi livelli. Al centro delle tensioni ci sono i lavori per il completamento dell'alta velocità Torino-Lione. Dopo che Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere di Chiomonte e ha promesso che l'opera verrà ultimata, i Cinque Stelle sono partiti al contrattacco. Il più duro è stato, senza alcun dubbio, Alessandro Di Battista che, a margine di un evento a Chieti per le Regionali in Abruzzo, ha lanciato un ...

Salvini : avanti Tav - taglieremo i costi : 18.36 "Ci sono ingegneri, operai, imprenditori, pendolari, italiani che non vedono l'ora che i lavori ripartano. Faremo tutto il possibile perché sia così, ridimensionando il progetto, tagliando megastrutture, tagliando sprechi per investirli in altro, però dal mio punto di vista lasciare a metà un'opera non ha mai senso". Così il vicepremier Salvini, in Abruzzo, tornando sulla Tav. E vede comunque possibile un'intesa col M5S:"L'abbiamo sempre ...

