Così l’elefantiasi dello stato ha evitato di praticare una buona Austerità

ilfoglio

(Di sabato 2 febbraio 2019) Roma. Come mai l’Italia è l’unico paese europeo in recessione? Sarà credibile la “ripresa incredibile” annunciata da Giuseppe Conte? Perché Matteo Salvini s’è rimangiato la riduzione delle tasse? E dove ci porta la spesa assistenziale in deficit? Per trovare qualche risposta bisogna leggere il libro