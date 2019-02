Calciomercato Newcastle, Benitez commenta l’arrivo di Almiron

lanotiziasportiva

: #Newcastle preso #Lukaku dalla @OfficialSSLazio prestito con diritto di riscatto @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Newcastle preso #Lukaku dalla @OfficialSSLazio prestito con diritto di riscatto @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La #Lazio cede Jordan #Lukaku al #Newcastle: i dettagli ?? - DiMarzio : #Calciomercato - #Barreca si trasferisce al #Newcastle: è fatta per il suo trasferimento dal #Monaco. I dettagli ?? -

(Di domenica 3 febbraio 2019)ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sports’ l’ultimo colpo dei Magpies, arrivato nell’ultimo giorno di mercato dalla MLS./ Nell’ultimo giorno di mercato ilsi è assicurato Miguelper 24 milioni di euro dall’Atlanta United. Il paraguaiano classe ’94 diventa così l’acquisto più costoso della storia dei Magpies e il movimento più costoso in uscita della Major League Soccer.L’allenatore del, Rafa, ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sports’ l’acquisto del fantasista paraguaiano: ”è quello che di cui avevamo bisogno per rinforzare il nostro reparto avanzato. Troppo caro? I calciatori di qualità sono sempre quelli più cari, speriamo che in futuro saremo felici di questo colpo. Miguel ha un gran potenziale, sono convinto che possa aiutare la ...