Brexit | è corsa al doppio passaporto

Brexit - la parola passa agli avvocati. Una corsa contro il tempo per capire se si può annullare tutto : Il prossimo 4 dicembre, l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Manuel Campos Sanchez-Bordona, presenterà il suo parere sulla questione della revocabilità della notifica di recesso dall’Ue. Secondo il Trattato che istituisce la Comunità europea l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per ...