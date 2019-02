Samsung Galaxy Note 9 no brand riceve Android 9 Pie anche in Italia

In un video di Samsung c’è (forse) un’anteprima del Galaxy pieghevole : C’è sempre più attesa per i nuovi smartphone che Samsung presenterà a ridosso del Mobile World Congress di fine febbraio. Oltre ai dispositivi della gamma Galaxy S10 il gigante coreano dovrebbe mostrare finalmente un modello definitivo dello smartphone con display pieghevole che aveva anticipato sul finire dell’anno scorso, e un video pubblicato in queste ore dà una piccola, ulteriore anticipazione di ciò che potremmo aspettarci dal ...

Dal 1 febbraio i Samsung Galaxy S9 Wind e 3 Italia con Android Pie (XXU2CRLO) : Si accodano i Samsung Galaxy S9 brandizzati Wind e 3 Italia alle danze dell'aggiornamento Android 9.0 Pie, che arriva anche per loro, a distanza di soli pochi giorni dalla ricezione dell'upgrade da parte dei serigrafati Vodafone, e di circa una settimana dai marchiati TIM. Non si sono fatti troppo attendere questi esemplari, che solitamente impiegano più tempo prima che il software venga messo a punto e rilasciato. Buon per chi ha deciso di ...

Manca davvero poco ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus? La terza beta lo conferma : Oggi 1 febbraio abbiamo una certezza in più sull'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: non possiamo in effetti prendere sotto gamba il rilascio, avvenuto proprio in queste ore e notificato anche da SamMobile, della terza beta del firmware che include anche l'interfaccia personalizzata One UI. Senz'altro una bella notizia, espressione del fatto che gli sviluppatori stanno lavorando di buona lena all'implementazione della ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ ricevono la terza beta di Android 9 Pie con le patch di sicurezza di febbraio : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ stanno iniziando a ricevere la terza beta di Android 9 Pie, con tanto di patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2019. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ ricevono la terza beta di Android 9 Pie con le patch di sicurezza di febbraio proviene da TuttoAndroid.

Alla grande il 1 febbraio con Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : peso e dettagli firmware : Il mese di febbraio inizia nel migliore dei modi per tutti i possessori di un Samsung Galaxy Note 9 Vodafone che, oramai da qualche tempo, aspettavano l'arrivo di Android 9 Pie e pure dell'interfaccia proprietaria One UI. La distribuzione del firmware è appena partita proprio in questa mattinata, come testimoniato dalle prime notifiche via OTA del parchetto. Avevamo già annunciato l'imminente rilascio del pacchetto software, grazie Alla ...

Colorazioni e aspetto ufficioso per il Samsung Galaxy S10 : tanti spunti per iniziare febbraio : Siamo entrati nel mese di febbraio, quello che prevede la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, e puntualmente sono trapelate le prime immagini che ci potrebbero fornire lo smartphone nelle sue vesti ufficiali. Dopo aver osservato le ultime indiscrezioni riguardanti il suo comparto hardware, con un approfondimento nella giornata di ieri in merito alla possibile batteria del device, oggi tocca dunque analizzare la componente ...

Ecco le prime immagini ufficiali di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus : A meno di venti giorni dalla presentazione Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus si mostrano in un mucchio di render stampa ufficiali coerenti con quanto trapelato fino ad ora. L'articolo Ecco le prime immagini ufficiali di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno : è come il vino! : Facciamo il punto su Samsung Galaxy S9 Plus dopo un anno dal lancio, tra conferme su hardware e design e sorprese positive dagli aggiornamenti software. A 550 Euro vale la pena? L'articolo Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno: è come il vino! proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Plus si mostra nel primo render stampa ufficiale : Samsung Galaxy S10 Plus si mostra finalmente nel primo render stampa ufficiale, con tripla fotocamera posteriore e doppia fotocamera frontale. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si mostra nel primo render stampa ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve una nuova Global Stabile - Samsung Galaxy S9/S9+ Vodafone ricevono Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un nuovo aggiornamento per MIUI 10 Global Stabile, mentre Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus con brand Vodafone ricevono Android 9 Pie in Italia. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 riceve una nuova Global Stabile, Samsung Galaxy S9/S9+ Vodafone ricevono Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Pallavolo - Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia : info e dettagli su tutti gli eventi in programma nel weekend del 2 e 3 febbraio : Si avvicina il weekend delle Finali Samsung Galaxy A di Coppa Italia: di seguito info e dettagli utili sugli eventi in programma nel prossimo weekend, collegati alla manifestazione Ancora pochi tagliandi disponibili per godersi lo spettacolo delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che il 2-3 febbraio, all’AGSM Forum di Verona, porterà in campo il ...

Almeno tre importanti vulnerabilità risolte per il Samsung Galaxy Note 8 con patch XXU5CSA5 : Si torna a parlare in queste ore del cosiddetto Samsung Galaxy Note 8. Lo smartphone coreano, lanciato sul mercato poco più di un anno fa, dopo una lunga attesa sta finalmente iniziando a ricevere l'aggiornamento di gennaio. Come potrete immaginare, non si tratta del pacchetto software utile per imbattersi una volta per tutte in Android Pie, considerando il fatto che il programma beta sia scattato pochi giorni fa (qui trovate altri dettagli), ma ...

Google ARCore supporta i Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro : Si allunga l'elenco degli smartphone supportati dalla piattaforma Google ARCore con l'aggiunta dei Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro L'articolo Google ARCore supporta i Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro proviene da TuttoAndroid.