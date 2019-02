Maltempo | pioggia gelata nell’Alessandrino | chiusa la A26

Maltempo - pioggia e neve al centro-nord. Disagi in molte zone. Anche Milano si risveglia imbiancata – LE FOTO : Dal Piemonte all’Emilia-Romagna, continua il Maltempo al centro-nord. Nel Torinese e nel Cuneese la neve ha raggiunto i 40 centimetri nelle zone montuose, facendo scattare l’allerta valanghe. Scuole chiuse per precauzione ad Asti, Alessandria e Cuneo. Ottanta i centimetri attesi in Alto Adige, in particolare tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti. Scuole chiuse Anche in dieci centri del Bergamasco, mentre a Venezia sono ...

Allerta Meteo Firenze : codice arancione per pioggia e Maltempo : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale, dal pomeriggio di venerdì 1 febbraio al pomeriggio di sabato 2 febbraio, per la zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Nelle stesse giornate sul resto del territorio metropolitano codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, idraulico nel ...

Nuova fase di Maltempo prevista per il week end. Sulla Penisola venti forti - pioggia e neve : Roma - La fase estremamente dinamica del tempo che sta interessando Italia e Mediterraneo continuerà anche nel weekend, ad oggi con le ultime emissioni modellistiche prevediamo ancora clima fortemente instabile Sulla Penisola con venti forti, pioggia e neve. La causa una Nuova saccatura atlantica alimentata da correnti fredde provenienti dall'artico groenlandese che sprofonderà sul Mediterraneo centro occidentale formando una ...

Maltempo - frana a Ischia dopo la pioggia : isola tagliata in due : Il Maltempo che in questi giorni ha interessato l’Italia ha causato disagi in Campania, in particolare a Ischia dove una valanga di terriccio e massi si è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la ex strada statale 270, nel tratto antistante l’eliporto. La valanga ha tagliato di fatto l’isola in due in quanto ha bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al ...

Meteo weekend - sabato breve tregua dal Maltempo poi ancora freddo e pioggia : L’intenso vortice ciclonico che si è stabilizzato nelle scorse ore sulla Penisola lascerà gradualmente il nostro Paese nella giornata di sabato lasciando spazio al sole ma in poco tempo sarà sostituito da una nuova perturbazione che porterà con sé aria gelida e un nuovo carico di pioggia e neve.Continua a leggere

Allerta gialla per Maltempo in Sicilia : pioggia e neve : maltempo per oggi in Sicilia. Lo annuncia una nota del Dipartimento della Protezione Civile. Oggi, 24 gennaio, Allerta gialla per pioggia e neve.

Maltempo Sicilia : per Palermo il 2018 è stato l’anno della pioggia (+66%) : Nel 2018 il giorno più freddo a Palermo è stato il 14 febbraio, con 6 gradi e il giorno più caldo il 22 luglio, con 35,7 gradi ( (nel 2017 il giorno più caldo era stato il 28 giugno, con 40,9 gradi). Si sono registrati 128 giorni di pioggia (in netto aumento rispetto al 2017), per complessivi 826 millimetri di pioggia (+66,1% rispetto al 2017). A differenza del 2017, che aveva fatto registrare lunghi periodi di assenza di precipitazioni (con i ...

Maltempo : Marche tra neve e pioggia : Meteo in peggioramento nelle Marche, dove dalla scorsa notte sta nevicando nelle zone collinari e montane, mentre la costa è battuta da vento e pioggia. La situazione più critica nel Montefeltro: domani le scuole medie e superiori di Urbino rimarranno chiuse, aperti invece asili, materne ed elementari. Sempre a Urbino è stato rinviato causa neve il Giovani fluo party con Asia Ghergo e il dj set (selezione di musica indie) di Daniel L. previsto ...

Meteo - Maltempo al Centro Sud : pioggia e neve su diverse regioni : Meteo, maltempo al Centro Sud: pioggia e neve su diverse regioni Precipitazioni intense hanno interessato oggi diverse zone della penisola e l’allerta Meteo è stata diramata in alcune regioni. Scuole chiuse in Abruzzo e Toscana, mentre in Emilia Romagna la neve è arrivata anche in pianura e al mare Parole chiave: ...

Maltempo Marche : pioggia e neve - ma il pericolo sono le gelate : Nel corso della giornata, la neve ha causato diversi disagi nei pressi di Camerino (Macerata), dove si sono accumulati diversi centimetri nelle strade che portano a Muccia, Serravalle e lungo la Varanese. Il traffico è comunque segnalato regolare in tutte le arterie principali, grazie all’intervento dei mezzi spazzaneve. L’energia elettrica è mancata più volte nel comprensorio e, al momento, sono circa 500 le famiglie rimaste al buio ...

Maltempo Marche : pioggia lungo costa - neve nelle aree interne : nelle Marche oggi, 22 gennaio, si registra pioggia lungo la costa, neve nelle aree interne oltre i 350 m di quota e in montagna. Vige l’obbligo di pneumatici invernali o da neve oppure catene a bordo. Nevica nel Pesarese: le scuole oggi sono chiuse in diversi Comuni, tra cui Urbino e Cagli. L'articolo Maltempo Marche: pioggia lungo costa, neve nelle aree interne sembra essere il primo su Meteo Web.

