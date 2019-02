Il sindaco Orlando iscrive all' anagrafe 4 migranti | sfida al decreto sicurezza

Palermo - Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri : “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” : quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo sono stati iscritti all’anagrafe di Palermo dal sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, nonostante il decreto Sicurezza lo vieti. Si tratta di una donna libica e tre bengalesi, di età compresa tra i 26 e i 49 anni. In attesa, nelle stesse condizioni, ci sono altre 200 pratiche. Dopo le verifiche di legge da parte della polizia ...

Palermo - il sindaco Orlando "sfida" il decreto Sicurezza : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Il sindaco, che si assume la piena e unica responsabilità dell'atto, applicare il dl voluto da Salvini comporterebbe il rischio di violazione dei diritti umani

Polonia : Orlando - 'sindaco Danzica vittima clima di odio e violenza' : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Bandiere a mezz'asta, oggi e domani, negli edifici comunali di Palermo in segno di lutto per la morte del sindaco di Danzica Pawel Adamowicz, accoltellato ieri. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando ricordando che Adamowicz è stato fra i promotori del Global Parliame

Palermo - il sindaco Orlando protesta contro Libero : "Titolo vergognoso" : Il quotidiano scrive: "Comandano i terroni", riferendosi al fatto che tre delle quattro cariche istituzionali più alte del Paese sono rivestite da cittadini meridionali

Nunzia De Girolamo contro Leoluca Orlando : 'Vorrei un sindaco che non si occupasse di questioni di visibilità' : 'Vorrei un sindaco che si occupa dei rifiuti e dei servizi ai palermitani e non di questioni di visibilità. Io mi indigno sindaco. Siete tutti di sinistra, tutti che volete la scena'. Nunzia De ...

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Decreto sicurezza - il sondaggio dei siciliani che incorona Salvini : bocciato il sindaco Orlando : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non gode neanche del sostegno dei siciliani nello scontro imbracciato contro Matteo Salvini sul Decreto sicurezza. La bocciatura sonora contro il primo cittadino palermitano arriva dal sondaggio realizzato dal sito ilsicilia.it che ha raccolto 180 mila voti con

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...

Il sindaco Orlando 'disobbedisce' e il mistero dell'ispezione della Digos : Palermo, 4 gen., askanews, - Si arricchisce di una smentita pesante la protesta del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, verso il decreto sicurezza voluto dal ministro Matteo Salvini. Ad un certo ...

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

CAROLINA VARCHI - FDI - AD ´OMNIBUS´ SU LA7 ATTACCA IL sindaco Orlando SULLA SOSPENSIONE DEL DECRETO SICUREZZA : ´VUOLE DISTOGLIERE L'... : 3 gennaio 2018 Sull'opposizione di alcuni sindaci, tra i quali Leoluca ORLANDO, al dl SICUREZZA, si registra la presa di posizione di CAROLINA VARCHI, deputato nazionale di Fratelli d'Italia. "Da ...

DL Sicurezza - Salvini a Orlando : “Dimettiti! Vai a fare il sindaco nei paesi dei finti profughi” : Salvini torna a rispondere al sindaco di Palermo; Orlando e a tutti quei sindaci che vogliono seguire la linea del sindaco del capoluogo siciliano “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento ...