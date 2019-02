Fifa 19 Headliners: ecco i protagonisti della prima parte di stagione!

imiglioridififa

: A quanto sembra, da fonti twitter abbastanza sicure, queste nuove carte si chiameranno HEADLINERS. #fut19… - FUTitaliaIT : A quanto sembra, da fonti twitter abbastanza sicure, queste nuove carte si chiameranno HEADLINERS. #fut19… - fut18italia : #FUT19Headliners Tutto ciò che conosciamo finora: -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Svelato il misterioso evento annunciato nei giorni scorsi su FUT! Come vi avevamo anticipato stamattina si tratta degli, ossia deidi questametà diLa novità è costituita dal fatto che tali card sono dinamiche, come le Ones to Watch, ossia aumentano di valutazione ogni volta che un giocatore riceve una …L'articolo19diproviene da I Migliori di