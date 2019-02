Dottoressa fa sesso in ospedale col paziente malato di cancro | «Altrimenti non ti curo»

Dottoressa fa sesso in ospedale col paziente malato di tumore : “Altrimenti non ti curo” : La 37enne Theepa Sundaralingam non potrà più esercitare la professione di medico. La donna lavorava come oncologa all'ospedale di Toronto. La "sua vittima" ha ammesso di essere "fisicamente emaciato ed emotivamente esposto e ciò che ha aggravato questo bilancio è stato il rifiuto della Dottoressa a continuare a fornire assistenza medica".Continua a leggere

