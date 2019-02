Di Maio | se Stato aiuta Carige è pubblica

Carige - Di Maio : “Se Stato interviene - banca diventerà dei cittadini. Crisi dovuta anche a commistioni con politica” : “Non so se interverremo ma se mettiamo dei soldi, la banca diventerà dei cittadini”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio è intervenuto a Montecitorio per rispondere a una interrogazione M5s su Carige e ha ribadito la posizione del governo Lega-M5s sulla Crisi dell’istituto. “In passato i soldi andavano solamente a coprire chi aveva creato il danno. Noi eviteremo che questo pesi sui lavoratori e i cittadini del territorio. I ...

La Francia 'Di Maio e Salvini Non giochiamo a chi è più stupido'. Conte a Parigi 'Seggio Onu all Ue - non a singolo Stato' : A questo punto, conclude il premier 'faremo da soli, in Italia la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei risultati'. 'Nessuno vuole uno scontro, nè con la Francia nè con ...

Due anni fa la tragedia di Rigopiano - Di Maio e Salvini ai parenti : "Lo Stato c'è" : Hanno ascoltato le storie deiparenti delle vittime della tragedia di Rigopiano i duevicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nella giornatacommemorativa delle vittime di Rigopiano

Di Maio : c’è volontà di fare giustizia nel nome dello Stato : Farindola (Pe) – “Dobbiamo fare giustizia perche’ e’ assurdo quello che e’ successo e’ quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo. Da che parte sta lo Stato. È importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Stato qui”. È quanto ha detto Luigi Di Maio in occasione della commemorazione delle vittime di Rigopiano. Il ...

Rigopiano - Salvini e Di Maio : Stato c'è : 10.50 "Noi adesso stiamo facendo dei provvedimenti proprio su questa tragedia e tutto quel che deve essere fatto sarà fatto per i morti sul lavoro". Così il vicepremier Di Maio a Rigopiano per la commemorazione delle 29 vittime di 2 anni fa. "Dobbiamo fare giustizia. Noi siamo qui anche per far capire da che parte stiamo,da che parte sta lo Stato" Dopo 2 anni di chiacchiere, di silenzio - dioce il vicepremier Salvini- nel decreto ...

Napoli - Di Maio : 8 bombe in settimana - lo Stato si faccia sentire : Roma, 16 gen., askanews, - 'Nell'ultima settimana ci sono state 8 bombe nella provincia di Napoli. Lo Stato deve farsi sentire adesso più che mai. Non dobbiamo lasciare spazio per la paura, ma solo ...

Daniela Santanchè : "Matteo Salvini è stato scavalcato da Luigi Di Maio sugli immigrati" : "Matteo Salvini si salva attraverso una narrazione che però ad ora non ha alcun riscontro nei fatti. Sull'immigrazione è stato scavalcato da Luigi Di Maio, ha vinto la linea del Movimento 5 stelle". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene nel caso Sea Watch e spie

Banca Carige - Luigi Di Maio : “Non ci mettiamo un euro - oppure diventa dello Stato” : Il nodo da sciogliere è ancora quello della possibile nazionalizzazione, su cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria non è d'accordo, preferendo in vece una soluzione di mercato: "La nazionalizzazione di Banca Carige, con l'ingresso dello Stato nell'azionariato, o una soluzione di mercato non sono in contraddizione", ha spiegato Di Maio a Radio Anch'io.Continua a leggere

Carige - Salvini-Di Maio vogliono la banca di Stato. Tria frena : meglio soluzione di mercato : I due vicepremier spingono apertamente per la nazionalizzazione. Il ministro dell’Economia più cauto: «Governo pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo»...

Carige - opposizione : basta bugie. Di Maio : Se metteremo soldi - sarà dello Stato : Pd e Forza Italia: il Governo ha fatto dietrofront sulle banche. Il vicepremier Di Maio: 'Non è un salvataggio, se metteremo i soldi la banca sarà nazionalizzata'. Giorgetti: 'È ipotesi concreta'. No ...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Di Maio : "Risparmi tutelati" - Renzi : "Prima mentivate" : Di Maio: "Abbiamo approvato un decreto che tutela i risparmi dei cittadini che hanno scelto la banca Carige. Saremo sempre dalla parte dei risparmiatori e dei correntisti, sempre"

Reddito cittadinanza - Di Maio : è stato concepito per gli italiani - : ... Luigi Di Maio, a Pescara, a margine di un incontro con gli operatori dell'associazione On The Road, ripondendo così a chi gli riporta la polemica politica innescata da alcuni esponenti di Forza ...