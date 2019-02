Conti pubblici : minicorrezioni già in manovra - ma il test sarà a luglio : La manovra porta con sé una serie di mini-correzioni, che però hanno due problemi: sono a volte pro-cicliche, cioè rischiano di favorire invece che contrastare la frenata congiunturale. E non basterebbero a tenere il deficit a quota 2% con una crescita piatta o quasi come quella prevista da molti analisti...

Mef. A gennaio Conti pubblici in avanzo di 1 - 4 mld : Finanza pubblica. Dati incoraggianti sulla finanza pubblica, nel gennaio del corrente anno, sono quelli comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in un comunicato, sulla base di quanto definito dalla Ragioneria Generale dello Stato . Nel mese di gennaio 2019 il settore statale mostra un avanzo di 1.400 milioni di euro. ...

Conti pubblici - fuga dalla realtà : Italy is opportunity: titoli di Stato, ma anche infrastrutture e privatizzazioni. Queste occasioni vanno colte e soprattutto - negli auspici e nelle necessità del governo gialloverde - con una certa rapidità. Lo impone la recessione tecnica, anche se la motivazione va tenuta in sordina, sotto voce. A New York è da poco sorto il sole e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sa già che dovrà portare a termine ...

Recessione - quanto pesa la frenata del Pil sui Conti pubblici. Rischio manovra bis : La Recessione tecnica certificata dall’Istat con il dato preliminare del quarto trimestre del 2018 (-0,2%), che segue al risultato negativo del terzo trimestre (-0,1%), apre scenari non proprio rassicuranti per i conti pubblici...

Conti pubblici a rischio per l'Ufficio parlamentare di bilancio : l'Ufficio parlamentare di bilancio avverte che la bassa crescita del Pil rischia di compromettere i Conti pubblici. 'Data la manovra, il conseguimento dei nuovi obiettivi programmatici di finanza ...

Conti pubblici - Ufficio bilancio : “Complesso evitare aumenti Iva. Possibili tagli consistenti alla spesa sanitaria” : Appare “perlomeno di realizzazione complessa” l’obiettivo di disinnescare le clausole di salvaguardia da 23 miliardi nel 2020 e 29 miliardi nel 2021 inserite in legge di bilancio, alle quali è “interamente affidato il raggiungimento del rapporto deficit/pil programmatico”. A metterlo nero su bianco è l’Ufficio parlamentare di bilancio, l’organismo indipendente che ha il compito di verificare le ...

Dal dato Istat sul Pil alle stime Ue : 4 mesi di fuoco 0per i Conti pubblici italiani : Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare il Def, il documento di economia e finanza, con l'aggiornamento delle nuove stime, dal Pil al debito, dal ...

Conti pubblici - l'Ue : "Alto rischio per l'Italia" : La situazione dei Conti pubblici italiani è grave. L'allarme arriva dall'Unione europea, che parla di "alto rischio" nel medio e lungo periodo. Problema che interessa anche altri Paesi. Sul breve termine, invece, si evidenzia "qualche vulnerabilità". I riflettori sul nostro Paese sono contenuti nel rapporto sulla sostenibilità di bilancio del 2018 redatto dalla Commissione Europea (Fiscal Sustainability Report), pubblicato oggi."Malgrado un ...

Conti pubblici - la minor crescita e il rischio recessione allontanano il calo del debito : Deficit nominale in aumento di due o tre decimali, nell’ipotesi che la contrazione del Pil si limiti a uno 0,5% in meno rispetto all’1% contenuto nella versione definitiva della manovra. Le nuove variabili macroeconomiche saranno definite dal Governo a metà aprile, con il Documento di economia e finanza, e tuttavia fin d’ora si può prevedere una drastica revisione dell’intero quadro di finanza pubblica....

Conti pubblici : 414.814 Mln di euro le entrate tributarie tra gennaio e novembre 2018 : Al risultato, secondo quanto riporta il ministero dell'economia con una nota, contribuiscono sia le imposte dirette, +0,8%, sia quelle indirette, +2,9%,. Il gettito delle imposte dirette risulta pari ...

Ue : Brunetta - FI - - Italia come sorvegliato speciale - Conti pubblici attesi da 6 mesi fuoco : Roma, 07 gen 14:28 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia. scrive in una nota che "i conti pubblici Italiani sono... , Com,

Carlo Cottarelli alla Stampa : "Per i Conti pubblici aumentano i pericoli" : "Tra Governo italiano e Commissione Europea finisce pari e patta". Ne è convinto Carlo Cottarelli, l'economista che ha sfiorato Palazzo Chigi nei giorni della crisi istituzionale e che ora sulle colonne della Stampa non vede vincitori nel negoziato sulla manovra. Soprattutto non vede l'Italia uscire tra i vincitori perché "per i conti pubblici aumentano i pericoli". Magari non nel breve termine, ma "la legge di bilancio che esce ...