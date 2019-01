: Vortice polare gela gli #Usa, temperature a -40°, il freddo record fa sei morti. Voli cancellati, stato di emergenz… - Agenzia_Ansa : Vortice polare gela gli #Usa, temperature a -40°, il freddo record fa sei morti. Voli cancellati, stato di emergenz… - Nicole66718560 : RT @Focus_it: Vortice polare, in alcune città degli USA fa più freddo che in Antartide - NotizieIN : Vortice polare Usa, almeno 10 i morti -

Sonodieci le vittime dell'ondata record di gelo che ha colpito negli Stati Uniti le regioni del Midwest e della costa orientale. Le temperature hanno raggiunto quasi i 40 gradi sotto lo zero in città come Chicago e Minneapolis dove l'ordine delle autorità è di restare a casa. A New York e a Washington sono stati registrati i 14 gradi sotto lo zero. Ad aumentare la percezione del freddo, i venti e le correnti del. Forti disagi per i trasporti e negli aeroporti.4.500 voli cancellati.(Di giovedì 31 gennaio 2019)