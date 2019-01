Salvini-Diciotti | «Il processo? Un' invasione di campo» E sulla Tav | «L' Italia non resti

Diciotti - per Conte votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare Salvini : Conte difende Salvini: "Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico". Salvini a 'Porta a Porta': "Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare"Continua a leggere

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità su questo caso è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Diciotti - la "nuova" linea del M5s : "E' un falso parlare di immunità" | Salvini : "Il mio è stato un atto politico" : Per Conte è sbagliato parlare di salva-ministro ma bisogna chiarire "il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per un interesse dello stato o per interessi personali". E Salvini sposa la "linea", e spiega: "E' stato un atto politico che rifarei, ho agito da ministro"

Giuseppe Conte difende ancora Matteo Salvini sul caso Diciotti : Il premier Giuseppe Conte, ancora una volta, prova a spostare i riflettori da Matteo Salvini all'intero governo sul caso Diciotti e sulla questione della richiesta di autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania. Insomma, come già HuffPost ha scritto ieri, una sorta di scudo umano per salvare il ministro dell'Interno e l'esecutivo."Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo ...

Matteo Salvini - l'affondo di Pier Ferdinando Casini sul caso Diciotti : 'Il M5s si mangerà un piatto di me***' : Bastava che avessero capito per tempo che quella di Salvini sui migranti della Diciotti fu una scelta politica. E, invece, si sono fatti prendere dal raptus, dalla scorciatoia del processo e ora ...

Matteo Salvini - l'affondo di Pier Ferdinando Casini sul caso Diciotti : "Il M5s si mangerà un piatto di me***" : In questi giorni di fibrillazione per il voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, gli schieramenti canonici tra maggioranza e opposizione stanno saltando. Lo dimostra, tra gli altri, lo sdegno dell'ex presidente della Camera, PierFerdinando

L’ironia di Gasparri che prova a ridicolizzare Di Maio e il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti-Salvini : Maurizio Gasparri con spiccata ironia cerca di attaccare Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sulla questione del processo a Salvini per la Diciotti Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C’è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa ...