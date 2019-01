Sabrina Colle | la compagna di Vittorio Sgarbi si racconta | “Il tradimento sessuale non è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) “I problemi ci sono stati e ci sono tuttora, bisogna superarli. Se dopo ventidue anni siamo qui a parlarne forse i piaceri hanno superato i dispiaceri. Vorrei essere la musa di, la dea della casa ma se devo dirlo più freddamente direi che sono la sua, la convivente”.sinel corso di una lunga intervista a Piero Chiambretti. Il suo rapporto conè da sempre al centro della scena anche per i dichiarati e noti tradimenti del critico d’arte.“Per me ilnon è importante, sono ventidue anni che ripeto la stessa cosa. Gli uomini sono deboli, noi siamo più forti e possiamo sostenerlo questo. Su una cosa sono intransigente, suldei sentimenti reciproci perché trovo riprovevole giocare sui sentimenti. Dire a una donna che la ami e non è vero, quello è un vero. Il sesso è ...