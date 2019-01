Inter ko ai rigori | Lazio in semifinale Dal dischetto decide l’errore di Nainggolan

Coppa Italia – Nainggolan tradisce l’ Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia : fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...

Roma-Inter : tante polemiche nel post partita - sarebbero due i rigori non dati : Il posticipo della quattordicesima giornata di campionato tra Roma ed Inter ha lasciato in eredità non poche polemiche. Una gara spettacolare, conclusa sul risultato di 2-2 e che ha visto le due squadre lottare per portare a casa i tre punti fino all'ultimo secondo. I gol sono stati messi a segno da Keita Balde e Mauro Icardi per i nerazzurri, mentre i capitolini sono andati a segno con Cengiz Under e Kolarov su calcio di rigore. Un match che, ...