Infortunio Chiellini – Tempi di recupero incerti e diagnosi rimandata | la Juventus però

Juventus - Infortunio muscolare per Chiellini : ecco i tempi di recupero : Secondo Sky Sport , dovrebbe trattarsi di una 'banale' elongazione. Di solito, per recuperare da un infortunio di questo tipo servono due settimane. Se gli accertamenti dovessero confermare il ...

Infortunio Chiellini - le prime indiscrezioni sui tempi di recupero : Infortunio Chiellini, ansia in casa Juventus dopo l’ennesimo problema fisico occorso ai difensori della rosa di mister Allegri Infortunio Chiellini, dopo l’uscita dal campo del centrale, la Juventus è crollata ieri sotto i colpi dell’Atalanta. Con la contemporanea assenza anche di Bonucci e Barzagli, i bianconeri hanno adesso una bella gatta da pelare in difesa. Benatia ha salutato la truppa e serve un Caceres formato ...

Infortunio Chiellini - Paratici torna sul mercato : ko anche Ilicic : Infortunio Chiellini – Arrivano brutte notizie per Atalanta e Juventus dall’Azzurri d’Italia di Bergamo dove, in gara unica, si sta disputando il quarto di finale della Coppa Italia. Le due compagini perdono, dopo appena 25 minuti dall’inizio della sfida, due elementi decisivi per la rosa. Vediamoli nel dettaglio Atalanta Juventus Ilicic ko In casa Atalanta, […] L'articolo Infortunio Chiellini, Paratici torna sul ...

Calciomercato Juventus - Chiellini out per Infortunio : i bianconeri ripiombano su Bruno Alves : La società bianconera ha riallacciato i contatti con il Parma per il difensore portoghese, sondato già qualche settimana fa La Juventus si mette subito in movimento: l’infortunio di Chiellini durante la sfida di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha immediatamente mandato in allarme la società bianconera. Difesa juventina decimata: dopo la ...

Juventus - adesso sono guai : Infortunio anche per Chiellini - difesa decimata : guai in vista per la Juventus, dopo Bonucci anche Chiellini ko per un infortunio: il difensore bianconero costretto a lasciare il campo durante la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta Una brutta batosta per la Juventus nel corso della sfida di questa sera contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo poco più di 25 minuti di gioco, Giorgio Chiellini è stato costretto a lasciare il campo ed essere ...