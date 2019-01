Diciotti | per Conte votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha usato ostaggi per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...

Caso Diciotti - Salvini : "Nessun pericolo per il governo" : La tenuta del governo di Giuseppe Conte non sarà messa in discussione dal voto in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Lo ha riferito lo stesso Ministro dell'Interno dopo aver preso parte al question time alla Camera dei Deputati.Salvini si è detto fiducioso non soltanto del voto a suo favore da parte del Movimento 5 Stelle, ma è convinto che l'intero Senato lo supporterà ...

Luigi Di Maio umiliato da Maurizio Gasparri sul caso Diciotti : "Scrivi alla De Filippi e a C'è posta per te" : Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C'è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa nel pro

Conte dà la copertura al suo vicepremier : "Sulla Diciotti decisione di tutto il governo" : 'Il dato politico - ha spiegato - è che questa vicenda va inquadrata nell'ambito di una politica specifica del governo nel campo dell'immigrazione e va letto così'. La blindatura del periclitante ...

Perché il caso Diciotti è il punto di non ritorno del Governo Conte : Nonostante Conte ci abbia messo la faccia, la questione Diciotti è tutt'altro che risolta. Se Di Maio vota sì, allora sconfessa una decisione collegiale che è diventata il simbolo del nuovo corso dell'intero Governo in tema di immigrazione. Se Di Maio vota no, rinnega esplicitamente uno dei punti cardine dello spirito del Movimento 5 Stelle e dimostra tutta la sua subalternità a Salvini.Continua a leggere

Diciotti - Salvini : nessun pericolo per governo : Roma, 30 gen., askanews, - Il Movimento Cinque stelle voterà si alla richiesta per l'autozzazione a procedere contro di lei? 'Io non elucubro sui forse. Non c'è nessun pericolo per il governo', ha ...

Diciotti - Salvini : alcun pericolo governo : 16.25 Caso Diciotti? "Nessun pericolo per il governo", ripete Salvini riguardo alle possibili decisioni della giunta per le autorizzazioni a procedere.Confida "non solo" nel voto del M5S, ma "dell'intero Senato.Non è in discussione un reato,ma il fatto che un governo possa esercitare i suoi poteri. L'ho fatto nell'interesse pubblico". L'Italia accoglierà parte dei migranti della Sea Watch? "Prima accerteremo cosa fanno gli altri, poi vedremo", ...

Diciotti - Zingaretti su Salvini : “Chiede l’impunità solo perché è potente. Non ci si difende dai processi - ma nei processi” : “C’è un grande accordo di potere, innanzitutto. Sono sempre contrario a confondere la giustizia con la politica, sono sempre garantista, ma credo che sbaglia chi in questo momento chiede l’impunità solo perché è potente”. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito democratico, commenta così la presa di posizione di Matteo Salvini sul caso Diciotti e la sua richiesta che il ...

Caso Diciotti : non c'è nessun pericolo per il governo - dice Salvini : Il Caso Diciotti non mette a rischio il governo secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse, ha ...

Caso Diciotti : non c'è nessun pericolo per il governo - dice Salvini : Il caso Diciotti non mette a rischio il governo secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse, ha detto Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle possibili conseguenze dalla decisione della Giunta per le autorizzazioni e sulla possibilità che gli esponenti M5s votino a favore dell'autorizzazione.

Diciotti - la strategia di Conte per togliere dall'imbarazzo i 5Stelle : "Non mi sostituisco ai senatori che dovranno votare". Giuseppe Conte si smarca da chi gli chiede un parere sul dibattito in giunta per le autorizzazioni che dovrà decidere se consentire ai giudici di rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso della Diciotti."Esprimo un dato inoppugnabile che è il dato politico che mi compete come autorità di governo", ha spiegato il premier, "Non voglio mettere fretta ai senatori, hanno tutto l'agio di fare ...

Tajani provoca Salvini ecco come potrebbe far cadere il governo per il caso Diciotti : Tajani provoca e fa le prove per una caduta del governo «No» alla richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini per il caso Diciotti perché «siamo da sempre garantisti e perché quello che si imputa a Salvini non mi pare un reato» ma «se il M5S votasse sì, sarebbe uno sfregio che la Lega non potrebbe accettare. Se lo facesse certificherebbe la propria sottomissione al M5s». Lo afferma il vice presidente di Forza Italia e presidente ...

Diciotti - la Lega fa quadrato : "In piazza per il Capitano". ?E scatta la raccolta firme : La Lega si schiera al fianco del suo Capitano. Fa quadrato, senza se e senza ma. La richiesta del Tribunale dei ministri di Catania per l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno tiene banco nell'agenda politica e scuote la maggioranza. E mentre il M5S fa l'altalena tra la fedeltà all'alleato e quella ai principi del Movimento, il Carroccio scende in piazza in difesa di Matteo Salvini.Nel fine settimana, infatti, ...

Diciotti - Fiano : “M5s si autodenuncia? Trucco per motivare sì contro Salvini. Di Battista? Prima manettaro - ora cambia” : “Caso Diciotti? L’ipotesi che Conte, Di Maio e Toninelli si autodenuncino è un Trucco, serve a motivare il fatto che voteranno a favore della richiesta a procedere del ministro Salvini“. Sono le parole del deputato Pd, Emanuele Fiano, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Non basta autodenunciarsi” – continua – “perché ci vogliono le ...