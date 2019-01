Clochard bruciato a Verona | nessuna condanna per i ragazzi

Clochard bruciato vivo nel Veronese - per i due ragazzini nessuna condanna : “Era uno scherzo” : Il tredicenne non era imputabile per la sua età mentre per il 17enne, imputato con la pesante accusa di omicidio volontario aggravato, il tribunale per i minorenni ha sospeso il processo per una "messa alla prova" al termine della quale ha la possibilità di veder dichiarato estinto il suo reato.Continua a leggere