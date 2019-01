Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 08 | 10

Pensioni Ultime Notizie : “Quota 100 senza nessuna penalizzazione” : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 senza nessuna penalizzazione” Sulle Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini a DiMartedì. Un’intervista condotta da Giovanni Floris, in cui è intervenuta (in un video registrato) anche il bersaglio preferito del vicepremier, Elsa Fornero. Salvini, tra le altre cose, ha parlato di Quota 100 e delle principali misure della Manovra. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti la retromarcia di Salvini - 30 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti la retromarcia di Salvini; Sea Watch interessata la Corte europea dei diritti dell'uomo , 30 gennaio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio cambio di linea sulla richiesta di autorizzazione a procedere sulle caso Diciotti con il ministro interessato quello dell’interno Matteo Salvini che invita i colleghi di maggioranza votare No il MoVimento 5 Stelle ne ha discusso con il vice premier Di Maio che ha incontrato i componenti 5 stelle della giunta che ...

Pensioni Ultime Notizie : domanda Quota 100 già in scadenza. La data : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100 già in scadenza. La data Scadenza domanda Quota 100 a gennaio Con il decreto che deve ancora uscire, i tempi per la domanda di Quota 100 rischiano di diventare veramente stretti. Si parla infatti di presentare la domanda già entro fine gennaio se si vuole uscire a luglio. Un altro ostacolo, insomma, per i dipendenti pubblici, già con qualche finestra di uscita in meno rispetto ai dipendenti privati. ...

Il dolore dei genitori di Marco Vannini dopo la riduzione di pena a Ciontoli : 'E' una vergogna' - Ultime Notizie Flash : La disperazione dei genitori di Marco Vannini dopo la sentenza di secondo grado: urlano che è una vergogna. Mamma Marina vuole incontrare Salvini

Reddito di cittadinanza - Ultime Notizie : requisiti e pro-contro. L’analisi : Reddito di cittadinanza, ultime notizie: requisiti e pro-contro. L’analisi Dal 29 gennaio 2019 è ufficiale il Reddito di cittadinanza che sarà attivo da aprile. Il decreto che introduce RdC e Quota 100 è stato infatti pubblicato in data 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale. Della misura si discute da mesi. Ricordiamo che è stato uno dei principali cavalli di battaglia su cui il MoVimento 5 Stelle ha fondato il successo elettorale alle ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’invito di Salvini in una lettera al Corriere della Sera a votare no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti accende la polemica Fonti del Viminale fanno filtrare che a bordo della nave della Guardia Costiera con a bordo 170 persone soccorse lo scorso agosto c’era la possibilità che ci fossero ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella in studio in apertura novità quota 100 l’INPS ha pubblicato oggi un messaggio sul decreto che prevede l’anticipo della pensione in 400 e la presentazione delle domande quindi da oggi è possibile presentare la domanda telematicamente con il PIN dell’Istituto attraverso il call center o ancora attraverso patronati da altri ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al via riforme previste legge di bilancio con l’INPS che ha pubblicato quest’oggi un messaggio in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta quota 100 e la presentazione delle domande da oggi è ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabri Luigi in studio No al processo per il caso Diciotti in una lettera al corsera Salvini Rivendica il suo operato di ministro Invitando a respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro inviata alla Giunta del Senato dal tribunale dei ministri di Catania cambiali neanche il 5 Stelle È un processo anche a Di Maio dice il ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione che apre la luce in studio appuntamento con formazione l’INPS ha pubblicato oggi un messaggio in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta 400 e la presentazione delle domande oggi infatti è possibile presentare la domanda telematicamente sia il PIN dell’Istituto attraverso il call ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli l’INPS ha pubblicato oggi un messaggio sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta quota 100 la presentazione delle domande è possibile presentare telematicamente sia il PIN dell’Istituto attraverso il call center o ai patronati agli altri sono già abilitati all’intermediazione delle stanze di servizio in attesa ...

Il piccolo Giuseppe ucciso a Cardito massacrato di botte perchè aveva rotto il lettino nuovo : la confessione del patrigno - Ultime Notizie ... : Le Ultime Notizie da Cardito dopo l'omicidio del piccolo Giuseppe massacrato di botte: confessa Tony il patrigno del bambino. Il piccolo ucciso per un lettino rotto

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta gunelli cambio di linea per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti in una lunga lettera al Corriere della Sera spiega di aver agito nell’interesse pubblico e perciò chiedere che venga negata l’autorizzazione a procedere dalla giunta del senato La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all’attività di ...