Si rompe ala aereo Ryanair | paura a bordo

Emiliano Sala : la polizia interrompe le ricerche del calciatore scomparso : Attraverso un comunicato David Barker, ufficiale della capitaneria di porto, ha fatto sapere che nonostante gli sforzi e i mezzi impiegati nella ricerca di Emiliano Sala e dell'aereo su cui viaggiava, non è stato possibile trovare traccia del mezzo, del pilota o del passeggero. È così che la polizia di Guernesey ha interrotto le ricerche del giovane attaccante di calcio Emiliano Sala.

Dramma Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Non interrompete le ricerche. Fatelo per la famiglia" : Dopo le pesanti accuse lanciate nei giorni scorsi ("Indagate sulla mafia del calcio, perché io non credo a un incidente"), Berenice Schakir, ex fidanzata dell'attaccante scomparso a bordo dell'aereo che lo trasportava a Cardiff, torna a postare sui social network. E lo fa per chiedere una sola cosa: che le ricerche del velivolo non vengano interrotte.

Malata di leucemia - interrompe le cure per far nascere il figlioletto : muoiono entrambi : La triste storia di Brianna Rawlings: 19enne australiana, è morta dopo aver perso la sua battaglia contro una forma rara e aggressiva di una malattia del sangue. La giovane aveva scelto di rinviare le cure per salvare il piccolo che portava in grembo. Ma Kyden è morto dopo un cesareo d'urgenza tre mesi prima del termine. Ora ha potuto riabbracciare la sua mamma.

Battisti ora rompe il silenzio : "Tutto finito - sono malato" : 'Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito, ho 64 anni, sono malato, sono cambiato', avrebbe detto Battisti. L'ex militante dei Proletari armati per il Comunismo ha ricevuto la ...

Stefano Sala : Dasha Dereviankina rompe il silenzio dopo la rottura : Dasha Dereviankina lasciata da Stefano Sala: le sue prime parole Stefano Sala, ieri, è stato ospite dalla d'Urso a Pomeriggio 5. E in questa circostanza l'ex concorrente del GF Vip ha rivelato di aver lasciato Dasha Dereviankina. Una dichiarazione che ha ovviamente creato un subbuglio mediatico. Ma come l'avrà presa Dasha? Lui, dalla d'Urso, ha dichiarato che pare non l'abbia presa benissimo. Sarà così? Chissà,

Malagò : «È l’arbitro che interrompe le partite - non il Napoli» : Il presidente del Coni Il Napoli non può decidere di sospendere le partite a proprio piacimento, se sente un coro ostile o un buu razzista. È solo l’arbitro che può decidere cosa fare. Scende in campo il presidente del Coni Giovanni Malagò che richiama alle regole tutti i protagonisti dei dibattiti degli ultimi giorni. «Quindi non è questione di dire se il Napoli può o non può» decidere di sospendere le partite in caso del perpetrarsi di ...

Samsung Galaxy F potrebbe rompersi se completamente piegato : Pare che quando il Samsung Galaxy F viene completamente piegato, c'è il rischio che si verifichino delle rotture. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Razzismo - Giovanni Malagò : "gli arbitri devono avere la facoltà di interrompere le partite" : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del ben noto casa Koulibaly che sta facendo molto discutere in queste ore In caso di cori razzisti "l'arbitro deve avere la facoltà, oltre di sospendere, di poter chiudere la partita". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando all'Adnkronos l'ultimo episodio di Razzismo ai danni di Koulibaly durante Inter-Napoli. "Bisogna far sì che non

Stefano Sala bacia Dasha a Natale : Benedetta Mazza rompe il silenzio : Stefano Sala ha scelto Dasha Dereviankina al posto di Benedetta Mazza? La Vigilia di Natale ha portato con se una grossa novità nella vita di Stefano Sala: stando ad un fermo immagine che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, l'ex concorrente del GF Vip 3 dopo una serata trascorsa con amici nel locale del padre avrebbe ritrovato la passione con Dasha Dereviankina e l'avrebbe addirittura baciata. Inizialmente, forse per

GR-UR : valanga interrompe collegamento ferroviario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Salah interrompe il sogno del Napoli - all’Inter non basta Icardi : Serata amara per Napoli e Inter. Salah interrompe il sogno del Napoli. All’Inter non basta Icardi. Milik nel finale spreca

"Violenta lite tra Meghan e Kate". E Buckingham Palace rompe il silenzio sulla faida familiare : Da qualche giorno sui tabloid britannici circolano notizie su presunti litigi tra Meghan Markle e diversi parenti del consorte Harry. La duchessa di Sussex, a causa di un difficile carattere, sarebbe giunta allo scontro con la cugina Eugenie e soprattutto con Kate Middleton. I dissapori hanno portato a un raffreddamento anche nel rapporto tra i fratelli Harry e William e il conseguente allontanamento da Kensington Palace del più giovane ...