Letta | M5S ha doppio dei voti | ma si parla di Salvini

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)L'ex Premier Enrico, che in questi giorni si fa vedere e sentire spesso in giro perché sta promuovendo il suo libro Ho imparato, questa mattina è stato ospite di Radio Capital, nel corso della trasmissione del direttore Massimo Giannini, Circo Massimo. Il conduttore gli ha chiesto che cosa ne pensa della richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteoper il caso della nave Diciotti eha risposto:"Questa mi sembra una discussione che forse poteva avvenire dieci anni fa? Quindi anni fa? Cioè discutere se votare sì o no. Ma come si può immaginare che nell'Italia della rivoluzione, della moralizzazione avvenuta dal 4 marzo in poi, questa discussione sia la stessa che poteva essere fatta rispetto all'autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi o di qualcun altro. A me colpisce molto, vuol dire che a parole si è voluto far passare la rivoluzione come ...